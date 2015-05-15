焦点：美参院投票通过贸易授权法 并支持对汇率操纵国征收进口关税

路透华盛顿5月14日 - 涉及12国的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)周四在美国参议院通过了一道关键考验，关乎总统奥巴马亚洲外交重心的议案立法得到支持。

就在两天前，民主党阻挡了对可能促进达成亚太贸易协议的“快速通道”贸易授权法案的讨论，对总统奥巴马的贸易计划造成重大打击。周四参议院以65票对33票的投票结果，同意继续考虑这一举措。

该议案在第二轮投票中获得强有力的支持，表明参议员不太可能否决该议案，尽管参议院料还将就修正案展开激烈的争论，之后众议院也将如此。国会一些民主党人士坚决反对TPP，因担心贸易自由化会损及美国就业。

在形势发生大逆转之前，民主党成功通过另外一项议案，该议案要对那些不公平地操纵汇率以维持低出口价格的国家进行惩罚。

44位民主党议员中有13位与共和党人士统一立场，都对这项议案投下赞成票，让其在100名参议员中获得议案通过所需的60票。

**汇率冲突**

参议院预计下周将讨论快速通道法案的修正案，前美国贸易代表、共和党参议员波特曼称，他将寻求将制裁汇率操纵国写入贸易协定中，此举得到了福特(F.N)等美国汽车企业的支持。

白宫曾警告这种制裁将阻碍TPP的进程，说服民主党人将汇率规定置于单独的海关法案中，避免了潜在的冲突。该法案在参议院得到了全体民主党参议员和过半数共和党参议员的支持。

波特曼表示将寻求把这些规定--对汇率操纵行为征收进口关税等，纳入快速通道法案当中。

参与起草该法案的民主党参议员舒默(Charles Schumer)表示，对汇率操纵采取行动的条款或许有助于快速通道法案在众议院获得更多支持；许多民主党众议员认为，该法案缺乏对就业和环境的保护，而有些保守派共和党人反对奥巴马政府获得更多的权利。

舒默称，“大家普遍感觉，我们需要对中国采取某些行动”。许多议员指责中国利用汇率过低的人民币捞取贸易上的好处。

但美国众议院议长、共和党人贝纳(John Boehner)表示，任何这样的企图都是“可笑的”，暗示在众议院占多数的共和党会强烈反对汇率规定。

法案能否通过还是个未知数，众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)对此表达了担忧。

快速通道法案将给予奥巴马及其继任者六年时间，磋商附加的贸易协议，而国会无法修订这些协议。佩洛希对记者表示，“我希望对时间的长度能够有所限定。” (完)

(翻译 李爽/张荻； 审校 白云/龚芳)

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