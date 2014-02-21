美国将在TPP谈判中重点关注日本和加拿大农产品贸易壁垒

路透华盛顿2月20日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周四表示，本周末与环太平洋地区国家进行自由贸易谈判时，将重点关注日本和加拿大农产品进口壁垒问题。

弗罗曼即将前往新加坡参加跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的下一轮谈判。他在一个农业会议上表示，谈判各方希望解决难点问题，以推动谈判进展。

“要结束这些目标远大的谈判很有挑战性，但我们从不畏惧挑战，”他在美国农业部(USDA)农业展望论坛上称。

弗罗曼表示，农业方面的主要目标是推动日本和加拿大行动。日本不愿意在大米等敏感领域放开更多外资竞争，而美国还希望进一步进入加拿大的乳品业和家禽业。

“目前众所周知，农产品市场未解决的问题主要是日本和加拿大的市场准入，我们都在努力尝试和相关方解决这些问题，以便推进谈判，”弗罗曼表示。

他还淡化了国会在授权美国政府快速达成自由贸易协议方面的阻力。他表示，他的关注点在于带回来一份出色的TPP协议，那将有助于加快通过贸易促进授权法案。

“我认为我们的贸易伙伴理解这点，”他称。

TPP的谈判国家涵盖了全球经济的40%，包括墨西哥、智利、秘鲁、澳大利亚、新西兰以及越南等国。(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。