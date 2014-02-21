美国将在TPP谈判中重点关注日本和加拿大农产品贸易壁垒

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透华盛顿2月20日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周四表示，本周末与环太平洋地区国家进行自由贸易谈判时，将重点关注日本和加拿大农产品进口壁垒问题。
弗罗曼即将前往新加坡参加跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的下一轮谈判。他在一个农业会议上表示，谈判各方希望解决难点问题，以推动谈判进展。
“要结束这些目标远大的谈判很有挑战性，但我们从不畏惧挑战，”他在美国农业部(USDA)农业展望论坛上称。
弗罗曼表示，农业方面的主要目标是推动日本和加拿大行动。日本不愿意在大米等敏感领域放开更多外资竞争，而美国还希望进一步进入加拿大的乳品业和家禽业。
“目前众所周知，农产品市场未解决的问题主要是日本和加拿大的市场准入，我们都在努力尝试和相关方解决这些问题，以便推进谈判，”弗罗曼表示。
他还淡化了国会在授权美国政府快速达成自由贸易协议方面的阻力。他表示，他的关注点在于带回来一份出色的TPP协议，那将有助于加快通过贸易促进授权法案。
“我认为我们的贸易伙伴理解这点，”他称。
TPP的谈判国家涵盖了全球经济的40%，包括墨西哥、智利、秘鲁、澳大利亚、新西兰以及越南等国。(完)
(编译 朱晓军；审校 张荻)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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