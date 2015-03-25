美国迟迟不通过贸易促进授权法案 使TPP蒙阴--消息人士

路透3月24日 - 接近相关协商的官员称，美国国会推迟批准加快自由贸易协定的法案，给跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)蒙上阴影。许多人本来认为TPP接近达成。

TPP中的六个国家的官员在同路透交流时表示，美国国会将对美国谈判人员强加何种条件的不确定性将是谈判的绊脚石，美国的一些主要贸易伙伴也感到受挫。

TPP是美国“重返”亚洲的关键部分，而这方面取得的进展，据称将是日本首相安倍晋三4月访美的重头戏。

据美国谈判对手的一位直接了解情况的消息人士，加拿大和日本坚持要求美国通过贸易促进授权(TPA)法案，然后才能达成协议。TPA允许国会为贸易协议设置目标，由国会表决是否接受谈成的贸易协议。

日本经济财政大臣甘利明也曾表示，如果没有TPA， 将很难达成美日协议，而这是达成TPP的关键一步。(完)

(编译 秦德兴; 审校 张涛)

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