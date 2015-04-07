美国防部长称若无法达成TPP将威胁美国影响力

路透凤凰城4月6日 - 美国国防部长卡特周一表示，支持奥巴马政府为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)扫清障碍的努力，称时间已所剩不多，若协议无法达成将令美国的影响力及亚太地区稳定面临风险。

12个亚太国家一直在努力达成TPP。但美国国会迟迟不能通过贸易促进权法案，让人怀疑这项协定能否达成。

卡特在首次作为国防部长出访亚洲之前的演讲中表示，美国营造亚洲稳定和繁荣的政策取得了成功，因为民主党和共和党都将其作为优先任务。

他呼吁国会通过贸易促进权法案，因TPP是奥巴马政府向亚太地区“重新平衡”一个最重要的组成部分，“有很强的战略意义”。

卡特称，事实上通过该协议“在我看来其重要性堪比增加一艘航母”。

“这将加深我们与国外的联盟和伙伴关系，凸显出我们对亚太地区的持续承诺，”卡特在亚利桑那州立大学演讲称，随后他将访问日本和韩国。

“时间所剩不多。我们已经看到这个地区的国家试图瓜分这些市场...这对美国进入这些增长中的市场构成威胁，也可能使地区不稳。我们都必须决定，是否要放任这种情况发生。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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