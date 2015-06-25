焦点：美国参议院通过“快速通道”授权法案 TPP协定达成指日可待

路透华盛顿6月24日 - 美国参议院周三以较大优势通过了“快速通道”贸易谈判授权法案。这项法案对于缔结标志性的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，使奥巴马总统加强美国与亚洲经济联系的努力又前进一步。

法案在国会经历了六周的苦战，两次命悬一线，靠一些颇有创想的立法妙招以及各种各样的幕后交易才没有胎死腹中。参议院最终以60比38的投票结果决定赋予奥巴马进行贸易协议谈判并使之进入国会快速审批通道的权力。下一步该法案将由奥巴马签署生效。

该法案最后获得通过，将促使TPP谈判得以最终完成，同时也让人更加冀望，与欧盟之间的贸易协议也有可能很快达成。TPP协定是奥巴马对亚洲外交政策的核心部分。

参议院还通过了另一项单独的法案，为那些因为贸易协定而失去工作的劳动者提供帮助。

TPP协定将成为一代人以来规模最大的自由贸易协议，重要性比肩中国在全球贸易舞台地位的上升，以及北美自由贸易协议的签署。

但参与TPP谈判的官员仍有棘手问题尚待解决，范围从新药专利独占期间到国有企业待遇等。

包括日本及加拿大在内的部分成员国，希望快速审批授权能够在制定TPP最终版内容之前到位。TPP将涵盖40%全球经济，并可提升全球经济每年产出将近3,000亿美元。

TPP谈判人员表示，一旦各国确定美国国会不会把TPP协议列为例外--贸易促进授权法可防止国会这么做--那么TPP谈判可望在数周内做出总结。

“我们乐观认为(贸易促进授权法)将可促成许多开放新市场的协议，其中包括TPP，”卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)执行长Doug Oberhelman说。

**劳工救济法案**

相较一个月前的初次表决，参议院这次对“快速通道”法案的支持度略减。这项法案允许国会为贸易协议设定协商目标，但国会仅能对最终协议表决赞成或反对。

快速审批权限最多长达六年，可延用至下届总统所协商的所有贸易协议。现任总统奥巴马的任期在2017年1月届满。

值此之际，国会力图完成贸易立法包裹法案中的四个部分后，把它们送交总统签署。这四个法案分别为：快速审批协商授权、救助受冲击而失业的劳工、非洲贸易优惠法案，以及海关执法措施。

此前，贸易促进授权法在众议院遭到否决之后，被迫回到参议院重新讨论，劳工救援法案因而被分拆出来。

劳工救援法案获得一致通过之后，现在重新回到众议院，许多先前反对这项法案的民主党人现在转为支持。当初他们之所以反对此法，是为了要阻挠“快速通道”法案的立法。

美国众议院筹款委员会的民主党最高代表莱文(Sander Levin)表示，他预计会有相当多数的民主党议员会投下赞成票。从而得以让这两项法案在本周送交给总统签署。(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 于春红/王丽鑫/龚芳)

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