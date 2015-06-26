美国会批准“快速通道”法案 TPP谈判进入“急速且激烈”阶段

路透惠灵顿/华盛顿6月25日 - 由于美国国会批准了“快速通道”贸易谈判授权法案，环太平洋国家正在加紧行动，即将迎来繁忙的六周，力争让跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)完成最终签署。

日本经济财政大臣甘利明表示，希望TPP谈判能够在7月底之前完成；新西兰贸易部长格罗泽认为最后期限在美国8月暑期时间。

“如果到时尚未谈妥大部分内容，情况就会非常困难，”他在接受采访时表示。“接下来六周的进程会很急速且激烈。”

美国国会批准授予奥巴马总统“快速通道”授权耗费逾六周时间，使得原本就相当紧张的时间更加捉襟见肘，因为加拿大10月将迎来选举，美国和秘鲁也将在2016年举行大选。

澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)表示，一待奥巴马将该法案签署为法律，就为近期召开部长级会议，完成长期以来的协商铺平了道路。

据知悉谈判的消息人士称，这12个TPP伙伴国已开始商讨召开部长级会议的时间。

华盛顿方面称，如果能在7月底或者8月初达成TPP协定，且一切进展顺利，将会在12月上半月进行国会的最终投票。其他成员国亦需要获得国会批准。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称，接下来的进程包括召开电话会议，视频会议以及参访TPP成员国，以期将即将召开的部长级会议奠定基础。

“我们现在要设法解决所有毋须部长级会议做决定的问题，以限制部长们需要处理的问题数量。”他说道。

不过仍有一些主要问题悬而未决，其中包括生物药物的专利期限，以及分阶段取消关税等。

加拿大到目前为止还不愿开放受保护的乳制品市场，这令美国和新西兰颇感挫败。

新西兰贸易部长格罗泽说道：“我对乳制品的谈判协议并不满意，这将是我们的优先要务。若未达成更好的协议，我们肯定不会签字。”(完)

(编译 郑茵/孙茉莉；审校 龚芳)

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