美国下周将主持会议 争取达成TPP贸易协定

路透华盛顿9月24日 - 美国已召集参与太平洋贸易协定谈判的12国部长参加9月30日至10月1日的会议，以完成此协定。该协定是美国重返亚洲战略的重要一环。

跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)寻求削减贸易壁垒，并为占全球经济总量40%的参与国家制定共同标准。

美国贸易代表发表声明称，各国部长将在亚特兰大会晤。智利、澳洲、新西兰、马来西亚和文莱等国首席谈判代表将于9月26-29日会面。

“贸易部长和谈判代表上次在7月举行会谈，在解决所剩不多的几个问题上取得很大的进展，”该代表还称。

接近谈判的官员周三称，围绕美国、加拿大、日本和墨西哥之间汽车贸易的自制率门槛的谈判取得进展，各方致力于在下周达成最终协议。

墨西哥、加拿大和美国早在20多年前就达成了北美自由贸易协定(NAFTA)， 规定汽车和零部件自制率门槛为62.5%。墨西哥和加拿大反对TPP把自制率门槛下调太多，担心这对泰国等亚洲汽车零件制造商有利。

另一个症结在于，开发生物药物所用数据的保护时限。美国政府要求有12年的保护期，时间远长于澳洲、新西兰和智利等国目前的规定。(完)