美国政府可能不得不重新协商TPP协定--参院财务委员会主席

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿11月6日 - 美国参议院财务委员会主席、共和党议员Orrin Hatch周五表示，奥巴马政府可能不得不重新协商跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的部分内容。这预示着协定要获得国会的支持，还需经过一番苦战。
美国政府周四通知国会，计划签署TPP协定，就此启动了国会投票的倒计时，投票过程可能一直要到明年大选的中期。
但Hatch表示，尽管他对协定的细节持保留态度，但谈判代表或许仍有必要重新进行谈判。协议要在国会获得通过，Hatch的支持至关重要。
“我知道重新谈判可能非常困难，特别是牵涉到这么多方，”他在美国商会发表讲话称。美国商会迄今也尚未对协议作出裁定。
奥巴马所在的民主党中，也有部分议员暗示要重新谈判协议。该协议必须要得到国会的批准。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。