美官员称TPP谈判进展缓慢 下周新加坡会议料仍无结论

路透华盛顿5月13日 -一位美国高级官员周二说，下周在新加坡举行的一场部长级官员会议中，预料太平洋贸易伙伴不会就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)达成最终协议。

这位官员说，上月的美日峰会中，虽触及双方僵持已久的日本农产品及汽车市场准入问题，但仍需要更多努力才有可能达成一项较全面的协议。

美国和日本是参与TPP协商12国当中两个最大的经济体，由于美日各有坚持，使得TPP谈判进度缓慢，其他参与TPP协商的国家只能等待。

来自加拿大、澳洲、墨西哥、马来西亚等国的TPP谈判代表，本周在越南进行另一回合协商，部长级官员将于5月19-20日在新加坡开会讨论。

这位不愿具名的美国官员说，下一阶段的TPP谈判中，也有其他国家要和日本协商市场准入的问题。(完)

(编译 李婷仪 审校 李爽)

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