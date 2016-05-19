美国国际贸易委员会认为TPP对美国经济成长的贡献很小

路透华盛顿5月18日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三表示，奥巴马总统希望国会在他离任前批准的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，可能对美国整体经济的积极影响很小。

ITC在一份新的分析中指出，TPP将在2032年到位，届时美国国内生产总值(GDP)比没有TPP的情况要高出427亿美元，仅0.15%的增幅。

ITC认为，到2032年，由TPP刺激而增加的GDP仅能转化为大约12.8万个新增岗位。而根据劳工部数据，过去三个月中美国平均每月新增就业机会为20万个。

在TPP完成的情况下，2032年美国实质年收入仅比没有该协议多出573亿美元，相当于增加0.23%。彼得森国际经济研究所1月对TPP作出的一项分析估计，到2030年的收入会增长1,310亿美元。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，国会议员决定对TPP投什么票时，将考虑许多数据，ITC报告只是“众多数据中的一项”。

“所有重要研究都称TPP会让美国经济受益，”弗罗曼在一个电话会议上告诉记者。

美国众议院筹款委员会(House of Representatives Ways and Means Committee)主席Kevin Brady针对该报告表示，在奥巴马政府解决委员们担心的问题之前，他不会推进投票事宜，这些担忧包括让成员国履行协议义务以确保遵守协议的计划。

弗罗曼称，他正与伙伴国就此类计划进行合作。

ITC报告认为，随着协议生效，2032年美国对TPP伙伴国的出口将比没有TPP高出572亿美元，从这些国家的进口也将高出475亿美元。

但报告认为，采用TPP通道后，美国总体出口额将比没有TPP高出272亿美元，进口也将高出489亿美元。

虽然TPP会给农业和服务业等不少行业产生温和的正面效应，但报告称在对政治敏感的制造业、能源和自然资源行业，其2032年的产出在有TPP的情况下会比没有TPP少108亿美元。(完)