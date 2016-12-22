美国贸易代表办公室再次将淘宝网纳入“恶名市场”黑名单

路透华盛顿12月21日 - 美国周三将中国最大的消费者对消费者(C2C)购物网站淘宝网再次加入销售假冒商品和侵犯知识产权的“恶名市场”黑名单中。

淘宝网是阿里巴巴集团(BABA.N)运营的网上交易平台。美国贸易代表办公室采取这一行动之前，美国和其他国际服装与奢侈品行业组织称，淘宝网在监督假货和侵权产品销售方面做得还不够。

被列入黑名单不会招致任何直接的惩罚措施，但这对正在努力扭转旗下网站假货充斥形象的阿里巴巴而言无疑是一记重击。改善旗下网站形象是该公司扩大国际客户基础、从eBay(EBAY.O)和亚马逊(AMZN.O)等全球竞争对手手中夺取市场份额的关键。

淘宝网在2011年就曾被列入黑名单，但经过努力消除知识产权所有人的疑虑并承诺降低网站中销售的侵权和假冒商品数量后，于2012年被移出该名单。

美国贸易代表办公室在公布2016年黑名单时承认，阿里巴巴已经采取措施打击侵权，包括处理商标关键字滥用和产品图片中的商标模糊不清问题，以及开发相关技术防止贩卖假货者使用新名字重操旧业。

然而美国贸易代表办公室表示，目前报告的淘宝网假冒和侵权商品仍“多得难以接受”，这些商品对美国创造和创新产业构成“严重经济威胁”，在一些案例中还带来了公共健康威胁。

“一家大型汽车制造商报告称，在阿里巴巴网络平台上销售的带有该公司标识和商标的商品中，有95%疑似为假货，”该办公室称。

阿里巴巴集团总裁Michael Evans在声明中称，该公司对重新被列入黑名单感到“非常失望”，其在保护知识产权方面比四年前已经有了长足进步。他并补充称，这一决定忽视了阿里巴巴今年清理的假冒和侵权产品数量较2015年增长逾一倍的事实。

“我们质疑美国贸易代表办公室的这一行动是基于事实，还是受到了当前政治大环境的影响，”Evans表示。(完)