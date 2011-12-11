美国12月消费者信心改善 10月贸易逆差缩窄

* 12月消费者信心改善

* 10月贸易逆差缩窄

路透纽约12月9日电---美国12月消费者信心指数初值升至六个月高位,10月贸易逆差则缩窄,显示美国经济状况在缓慢改善.

汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数连续第四个月攀升,从11月的64.1升至67.7.

"美国消费者信心在年底似乎变好了,"Capital Economics的分析师Paul Dales说.

信心改善将促使美国民众更愿意进行消费,给美国经济再添动能,近期经济已从强劲零售销售和工业生产中获得动力.

而贸易逆差缩窄显示美国企业和消费者购买更多产自国内的商品和服务,这亦支撑经济增长.

就业在近几个月也增加,不过一些分析师预计,就业改善步伐将过慢,以至于消费者无力长时间保持增加消费的势头.

"尽管近期消费者支出增加或能支持未来几周购物中心的消费,但是不会带来长期持续的消费增长加快趋势,"Dales指出.

尽管全球经济在放缓,美国经济增长似乎却在加快.比如欧元区,外界普遍认为其在竭力控制债务危机的同时,经济正滑入衰退.

欧债危机悬而未决,以及美国明年可能不会延长失业福利和减税措施,均为美国经济蒙上阴霾.

鉴於有迹象显示美国经济在加快增长,有望抵消前景相关重大风险,美国联邦储备委员会(美联储,FED)预计将在下周二会议上维持当前货币政策不变.

尽管消费者信心指数改善,但该指标依然远低於历史均值,突显美国家庭消费状况脆弱,许多人依然在疲弱的就业市场努力寻找就业机会.

"要消费者信心达到与强劲消费者支出相匹配的程度还有很长一段路要走,"富国银行的外汇策略师Vassili Serebriakov说.

**贸易逆差缩窄**

欧盟领导人就部分解决欧债危机的措施达成一致後美国股市上涨,数据公布後美股守住涨幅,而美元则走软.

欧债危机出现任何恶化迹象都能轻易将美国经济推离复苏轨道.

另外,美国商务部公布,美国10月贸易逆差缩窄至10个月最低水准.

"就贸易对国内生产总值的影响而言,第四季开局良好,"富国银行分析师在致客户的报告中写道.

美国经济第三季年增率为2.0%,摩根大通称,贸易报告意味着美国第四季经济增长率可能超过其3.0%的预估.

美国10月贸易逆差为435亿美元,基本符合分析师预估.

虽然贸易逆差缩窄对第四季经济生产而言是个好兆头,但进出口均下滑,暗示国内外需求都有所趋疲.(完)

--编译 白云;审校 杜明霞

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