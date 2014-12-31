美国希望与中国抓紧谈判 达成双边投资协议

路透华盛顿12月30日 - 美国政府周二发布的报告显示，美方计划抓紧与中国之间的谈判，达成投资流动自由化协议。美国政府是在中美商贸会谈一个关键环节之前发布这份报告的。

美中两国政府正在努力达成一项双边投资协议(BIT)，减少外资受限的行业。目前外资投资受限的包括电信、大豆压榨等多个领域。明年年初两国将提出协商内容，具体明确哪些行业仍限制外资。

“美方希望抓紧谈判，达成BIT协议，”美国贸易代表办公室(USTR)在向国会提交的年度报告中表示。该报告阐述了中国履行加入世界贸易组织(WTO)承诺的情况。

中国去年宣布实施经济改革，以降低政府在经济中的参与度，并减少对外国投资的限制。

USTR的报告重申，美国政府对中国的政策转变谨慎乐观，但也敦促中国政府加快速度执行改革措施。

“(华盛顿)将继续敦促中国消除区别对待国内与海外投资者的问题，代之以适用同一法律。”报告称。

中国和美国一年的贸易规模超过6,000亿美元，中国市场是一些美国企业重要的营收来源。

该报告亦列举了美国对中国经济政策的抱怨，诸如从缺乏知识产权保护到出口补贴等。

华盛顿希望中国能允许官方机构采购更多美国商品和服务，并提及中国加入政府全球采购协议的最新修正版本。

USTR对中国的心愿单上包括降低市场准入壁垒，更加透明，减少区别对待，要求国有企业能同其他企业公平竞争，以及一个更完善的法律体系。

USTR报告原文，请参看：here (完)

(编译 王颖/孙茉莉; 审校 张明钧)

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