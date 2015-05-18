焦点：美国共和党议员称快速通道贸易授权法将获得通过

路透华盛顿5月17日 - 美国共和党高层周日预计，尽管面临奥巴马所在民主党人士的反对，但国会两党将举行投票，通过“快速通道”贸易授权法。奥巴马寻求通过这一议案，以协商重要贸易协议。

“是的，我们本周晚些时候会通过这一议案，”参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在接受美国广播公司(ABC)专访时表示。

美国众议院筹款委员会主席、共和党人莱恩(Paul Ryan)在CNN参加美国国情(State of the Union)节目时表示，相信该议案也会在众议院通过。

“我们会进行投票，”莱恩称。“我们正获得许多支持。”

国会共和党议员和民主党总统在贸易问题上出人意料地立场一致。经常在很多问题上与奥巴马有歧见的麦康奈尔周日却罕见地称赞奥巴马。

“总统在这个问题上做得非常出色，”麦康奈尔在美国广播公司(ABC)的“This Week”节目中说。他还指出，为期六年的贸易促进授权(TPA)“不仅在奥巴马的任期内有效，而且还将延续至下届总统。”

美国参议院上周投票同意考虑快速通道贸易授权议案，但就在两天前，民主党阻挡了对该法案的讨论。该议案或为涉及12国的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)扫除障碍。

预计参议院还将就修正案进行激烈辩论。该议案随后将转到众议院。很多众议院民主党人士坚决反对TPP，因为他们担心贸易自由化将导致美国就业减少。

曾在2012年代表共和党角逐副总统的候选人莱恩借用奥巴马经常发出的一个警语。奥巴马经常警告称，要确保国际贸易规则是由美国而非中国来制定。

莱恩问道，美国希望其他国家来遵守美国标准吗？抑或是，中国正试图制定规则，而这些规范会降低贸易标准？

奥巴马对快速通道贸易授权法案的积极辩护，使他与民主党左翼力量发生分歧。这些左翼人士包括：自由派参议员沃伦(Elizabeth Warren)，以及寻求挑战希拉里克林顿成为2016年民主党总统候选人的Bernie Sanders。

Sanders周日要求希拉里克林顿对该法案作出表态。希拉里克林顿担任美国国务卿时，曾坦率支持该贸易协议。

“你要么支持，要么反对。在这个问题上没有中立一说。”Sanders在美国有线电视新闻网(CNN)说。(完)

(编译 李爽/汪红英/杜明霞；审校 徐文焰/李婷仪/戴素萍)

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