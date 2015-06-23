美国民主党重量级参议员表示将投票支持快速通道贸易授权法案

路透华盛顿6月22日 - 美国参议院本周将对“快速通道”贸易谈判授权法案进行最终投票，此法案是跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的核心问题。两位对议案通过极为关键的民主党参议员周一表示，他们将支持议案；不过党内也有一些议员可能改变态度投票反对。

上月共有14位民主党参议员对该议案表示赞成，Ron Wyden和Bill Nelson即是其中两位。他们表示将再度投赞成票。民主党内部对该议案存在分歧，许多党内人士因此与同为民主党人的美国总统奥巴马产生争执。

根据该议案，国会可以为TPP这样的贸易协议设定目标，但对于最终协议只能批准或反对，不能修改。

Wyden是美国参议院财务委员会的民主党领袖，也是该议案的缔造者之一。他表示，他上周都在与众参两院的共和党领袖以及主要民主党议员进行讨论。

“目前参议院审议的贸易法案版本，是正确开展贸易活动额蓝图，”Wyden在声明中称。

参议院必须就快速通道贸易法案再次投票，是因为众议院对该议案进行了修改。参议院上个月曾以62-37的投票结果通过该议案，周二的投票将最少需要60张赞成票，才能让该法案通过程序障碍并进入第二次投票。

Nelson对路透表示，他本周也将对快速通道贸易授权法案投下赞成票。

他说，可能会有一些民主党议员改投“反对”票，但预计法案还是能过关。

奥巴马希望国会批准快速通道贸易授权法案，帮助他在年底前完成TPP谈判。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张荻)

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