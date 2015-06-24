美国“快速通道”法案在参议院通过关键障碍 立法进程继续推进

路透华盛顿6月23日 - 美国“快速通道”贸易谈判授权法案的立法周二在参议院扫除了一项重要的程序障碍，为周三的最终表决铺平道路。

参议院可能在周三投票授予美国总统奥巴马权限，让总统可通过国会加快包括跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)在内的贸易协议。如果表决获得通过，该项“快速通道”法案将送至白宫由奥巴马签署立法。

这将是总统奥巴马的一大胜利，但对他的盟友之一美国工会而言却是项挫折，工会组织因担心TPP可能损及美国的工作机会而反对。不过，还有其他问题存在。

预计参议院很快也将表决另一项法案，该法案涉及延长和扩大一项为因国际贸易而受到冲击的劳工提供联邦救援的计划。如果在参议院获得通过，该法案将被送至众议院进行表决。

众议院民主党人士在11天前否决该项法案。不过这个动作是为了阻挠快速通道法案以及TPP。如今气氛转变，贸易法案支持者认为众议院在下一回合将批准该项劳工援助法案。

如果参议院批准后，众议院有可能在周三或周四对劳工援助措施进行表决。

“我们的目标是(让这两项法案)在本周送到总统办公桌上，”众议院议长贝纳(John Boehner)的助理在声明稿中称。

白宫方面已表示，希望这两项法案能同时送交至总统办公室。但一位发言人周二表示，并不清楚总统是否会在缺少其一的情况下先签署立法，抑或等到两者都送达后才签署。

参议院周二以60-37票通过“快速通道”法案。赞成票数恰好达到60票的门槛。(完)

(编译 李婷仪 审校 许娜/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。