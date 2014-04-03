美国贸易逆差意外扩大 或拖累第一季GDP增速

* 2月贸易逆差扩大至423亿美元

* 贸易逆差数据意味着第一季经济成长更疲弱

* 一周初请失业金人数增加16,000人

路透华盛顿4月3日 - 美国2月贸易逆差意外扩大，因出口触及五个月低位，表明第一季经济成长可能远逊于最初预期。

尽管贸易数据欠佳，但美国经济动能仍在逐步增加。周四公布的其他数据显示，3月服务业活动加速，之前因异常严冬而受挫的情况改善。

“目前看来，美国第一季经济成长将难以超过1%，”花旗分析师Peter D'Antonio表示。

商务部数据显示，贸易逆差增加7.7%至423亿美元，为去年9月以来最大。经通胀调整的贸易逆差由1月的485亿美元扩大至501亿美元。

原本认为贸易逆差将收窄至385亿美元的分析师认为，贸易收支可能令第一季国内生产总值(GDP)增幅减少0.5个百分点。这一因素曾帮助提升第四季经济增长率约1个百分点。

第一季本就不高的经济增长预估被进一步下调。苏格兰皇家银行把第一季GDP增长环比年率估值从1.2%调低至0.6%。

巴克莱和摩根士丹利也将各自的估值调降0.3个百分点，分别降至1.9%和1.2%。

美国2013年第四季经济增长率为2.6%，但此后面临诸多阻力，包括冬季异常寒冷，以及企业在去年下半年迅速补充库存后减少向制造业者发出订单。

长期失业救济到期以及食品券减少发放，也抑制了经济增长。

好坏不一经济数据发布后，美国公债价格走升，美股则小幅下跌。美元兑欧元上扬，此前欧洲央行(ECB)维持利率不变，并承诺将在需要时使用非常规政策以抗击低通胀。

浏览美国贸易收支图表，请点选：link.reuters.com/vyx54t

浏览全球服务业PMI图表，请点选：link.reuters.com/syx44t

浏览请领失业金数据图表，请点选：link.reuters.com/xew34t

**出口疲弱**

2月出口下降1.1%至1,904亿美元，为9月以来最低。各大类出口几乎全都下降，其中工业产品和原材料出口降幅最大。

虽然对中国出口下滑4.6%， 但同时进口也骤降19.5%，对中国贸易逆差因而缩窄至2013年3月以来最低。

从中国进口下降可能部分是受中国农历新年假期影响。虽然整体进口增长0.4%，但石油产品进口创一年来最低水准。

国内能源大量生产减轻了对海外石油的依赖，美国石油进口下滑，扶助收窄去年的贸易逆差。2013年第四季经常帐赤字触及14年低位。

分析师乐观地认为出口将回升，提及美国供应管理协会(ISM)3月制造业调查报告中的出口订单分项指数强劲上扬。

“2月表现疲弱可能在一定程度上反映出，运输受天气影响而延误，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman称。

美国供应管理协会(ISM)的非制造业调查报告显示，3月非制造业指数为53.1，脱离2月时触及的2010年2月来最低水准51.6。

新订单分项指数连续第三个月上升，就业分项指数在2月呈现萎缩后重回扩张区域。

“这进一步支持了关于异常寒冷天气曾抑制经济活动的观点，”RDQ Economics驻纽约首席分析师JohnRyding说。“报告暗示3月经济活动有所回升。”

虽然就业报告显示上周初请失业金人数增加，但数据的基本趋势仍暗示就业市场有所增强。

劳工部公布，上周经季节调整后初请失业金人数增加1.6万人至32.6万人。但四周均值仍徘徊在近六个月低点。

3月初请失业金人数整体稳定，强化了当月就业增长加快的预期。

备受关注的非农就业报告将于周五出炉，据路透调查，预计上月非农就业岗位料增加20万个，2月则为增加了17.5万个。失业率料下滑0.1个百分点至6.6%。(完)

(编译 李爽/徐文焰/许娜/侯向明； 审校 龚芳/郑茵)

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