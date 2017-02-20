特朗普政府考虑调整贸易逆差计算方法--WSJ

路透华盛顿2月19日 - 华尔街日报(WSJ)周日援引参与讨论的人士报导称，特朗普政府正在考虑调整美国贸易逆差的计算方法，以有助于加强重新谈判关键贸易协定的政治依据。

消息人士对该报称，正在讨论的主要想法涉及是否从美国出口的计算中剔除“再出口”。“再出口”指的是进口到美国后在转到另一国的商品。