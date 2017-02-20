特朗普政府考虑调整贸易逆差计算方法--WSJ

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透华盛顿2月19日 - 华尔街日报(WSJ)周日援引参与讨论的人士报导称，特朗普政府正在考虑调整美国贸易逆差的计算方法，以有助于加强重新谈判关键贸易协定的政治依据。
消息人士对该报称，正在讨论的主要想法涉及是否从美国出口的计算中剔除“再出口”。“再出口”指的是进口到美国后在转到另一国的商品。
特朗普对北美自由贸易协定(NAFTA)在内的贸易协定颇有微词。报导称，使用扩大贸易逆差的计算方法，能为特朗普提供进行全面调整的政治筹码。
如果特朗普政府采用新的计算方法，美国对墨西哥的贸易逆差会扩大近一倍。
华尔街日报报导称，美国贸易代表署(USTR)的工作人员对使用新方法编制数据的要求提出了反对意见。
美国贸易代表署官员没有立即回复路透寻求置评的请求。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)