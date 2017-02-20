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国际财经 | 2017年 2月 20日 星期一 09:12 BJT

特朗普政府考虑调整贸易逆差计算方法--WSJ

路透华盛顿2月19日 - 华尔街日报(WSJ)周日援引参与讨论的人士报导称，特朗普政府正在考虑调整美国贸易逆差的计算方法，以有助于加强重新谈判关键贸易协定的政治依据。

消息人士对该报称，正在讨论的主要想法涉及是否从美国出口的计算中剔除“再出口”。“再出口”指的是进口到美国后在转到另一国的商品。

特朗普对北美自由贸易协定(NAFTA)在内的贸易协定颇有微词。报导称，使用扩大贸易逆差的计算方法，能为特朗普提供进行全面调整的政治筹码。

如果特朗普政府采用新的计算方法，美国对墨西哥的贸易逆差会扩大近一倍。

华尔街日报报导称，美国贸易代表署(USTR)的工作人员对使用新方法编制数据的要求提出了反对意见。

美国贸易代表署官员没有立即回复路透寻求置评的请求。(完)

(编译 侯雪苹；审校 张荻)

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