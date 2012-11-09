(修正)美国9月贸易逆差收窄 经济彰显韧性

(更正:正文第二段译文有误,"严重暴风雪"改为"强烈风暴")

* 9月贸易逆差为2010年以来最窄

* 出口料推高第三季GDP

* 最近一周初请失业金人数减少8,000人

路透华盛顿11月8日电---美国9月贸易逆差意外收窄,因出口大幅增加,暗示尽管欧洲受到债务危机困扰,但全球对美国商品的需求正增加.

周四公布的其他数据显示,最近一周初请失业金人数减少,不过东海岸遭遇强烈风暴可能令数据失真.

商务部称,9月贸易逆差收窄5.1%至415.5亿美元,为2010年12月以来最低.分析师原预期逆差会扩大至450亿美元.

出口跳涨3.1%,创逾一年来最大增幅.进口增加1.5%.

这是又一个正面的美国经济数据,随着消费者支出余地增大和住宅建设加速,美国经济已经显露加速迹象.

"这是一份非常振奋人心的报告,因为出口和非石油类进口活动都出现改善,表明海内外需求都在好转."道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine称.

中国方面的需求,看上去帮助提振了美国9月出口.中国在该月购买了88亿美元美国商品及服务,较前月增长0.3%,不过这些数据还未经季节调整.

对欧盟出口持平.与整体进出口数据不同,美国政府并不对按国别及地区整理的出口数据作季节性调整.

贸易逆差降幅大於预期,暗示美国第三季经济增长年率可能超过2.0%的初值.

摩根大通称,预计第三季经济增长年率为2.8%.之前在强於预期的工厂订单数据出炉後,华尔街的分析师上调了对第三季经济增长年率的预估.美国商务部将於11月29日公布GDP增速预估修正值.

浏览美国一周初请失业金人数的图表,请点选:(link.reuters.com/kan83t)

浏览美国贸易收支的图表,请点选:(link.reuters.com/nan83t)

**经济面临压力**

许多分析师仍认为,全球经济增长降温将令美国经济愈加承压.

此外,如果美国国会未能避免明年出现增税减支的局面,美国经济可能会重返衰退.对所谓的"财政悬崖"的担忧看似已经使企业削减投资.

美国股市小幅下滑,因为在华府就财政政策进行商讨前,投资者持续调整投资组合.美国公债价格上涨.

就像出口录得升幅一样,进口增长释出了国内需求的一个正面讯号,尽管进口要从经济增长中扣除.消费品的进口增长了27亿美元.

分析师称,增长的很大一部分反映了对苹果新款iPhone手机的进口.这说明消费品进口增长可能是暂时性的.

9月石油进口额下跌,因为石油进口量下滑盖过了进口均价上涨的影响.

另一份报告显示,美国上周初请失业金人数下降,不过飓风桑迪(Sandy)让数据扭曲.

"很难解读."4Cast分析师David Sloan称.

劳工部称,上周初请失业金人数经季节调整後减少8,000人,至35.5万人.路透调查预估中值为37万人.

劳工部一名分析师称,桑迪导致停工,令部分州的初请失业金人数上升,但至少有一个州初请人数下降,因断电妨碍了数据收集工作.

该分析师称,仍不确定这次风暴最终是推高还是降低了初请失业金人数.无论影响怎样,都应该是短暂的,不过该分析师表示数据可能还要再受几周影响.(完)

--编译 孙茉莉/程琳/兰秀娟;审校 王丽鑫

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