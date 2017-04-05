综述：美国2月贸易逆差从两年高位回落 因进口疲软而出口大增

资料图片：2015年2月，美国洛杉矶，港口的集装箱和货轮。 REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透华盛顿4月4日 - 美国2月贸易逆差从近两年高位回落，因内需放缓打压进口，且全球经济成长增强提振了美国产品的出口。

在政治上较为敏感的美国对中国贸易逆差较1月锐减26.6%至230亿美元，而本周正值美国总统特朗普与中国国家主席习近平即将举行会晤。不过分析师认为，大幅下降的背后可能也有季节性因素。

美国商务部周二称，2月贸易逆差缩窄9.6%至436亿美元，出口增至逾两年最高水平也是原因之一。1月贸易逆差升至近两年高位482亿美元。

“美国想要改变中美企业过去一二十年来形成的贸易格局，难度非常之大，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。

经济分析师原先预计，2月整体贸易逆差降至448亿美元。经通胀调整后的逆差为597亿美元，商品出口创纪录高位，此前美元升值所产生的拖累效果减弱。

1月的实际贸易逆差为651亿美元。

尽管实质贸易逆差下滑，但贸易情况可能呈中性，或者小幅拖累第一季国内生产总值(GDP)，去年第四季就曾给GDP增长造成1.82个百分点的拖累。

此外，消费者支出疲弱也可能抑制今年第一季经济。

亚特兰大联储预估第一季GDP料为增长1.2%，较去年第四季的增长2.1%放缓。

美元指数与美股几无变动，美国公债价格则下跌。

**贸易失衡消除**

特朗普政府已下令对美国贸易逆差的成因进行研究，并取缔规避进口税的行为。他认为大幅贸易逆差拖累了美国增长与就业。

特朗普也要求重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。

美国商务部周二公布的另一份报告显示，2月美国制造商品的新订单连续三个月呈现增长，因机械与电子设备的需求增加，暗示制造业引领的复苏正在扩大。

“制造业活动兴旺以及总体就业增长将导致美联储忽略目前看上去可能会比较疲软的实际GDP季度增长数据，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

由于手机和汽车进口下降，美国2月份商品和服务进口下降1.8%，至2,364亿美元。而之前数月美国进口额上升，部分归因于油价上涨。

2月份进口下降或在一定程度上反映出消费开支放缓的影响。上周五公布的数据显示，美国2月实质消费者支出自2009年4月以来首次出现连续两个月下滑。

但2月份食品进口额触及纪录高位，资本品进口也创下近两年来最高水平。

2月份商品和服务出口增长0.2%，至1,929亿美元，为2014年12月以来最高，汽车及零部件出口则触及2014年7月以来最高。工业品和材料出口创下2015年12月以来最高水平。

美国2月份对德国、英国、加拿大、日本和意大利的商品出口增加，但对中国的商品出口下降2.7%，对墨西哥的商品出口下降7.1%。

美国经济贸易互动图：tmsnrt.rs/2fuSPiB

美国经常帐和贸易收支：tmsnrt.rs/2n8Zapc

美国贸易收支：tmsnrt.rs/2oXvuHR

美国耐久财订单：tmsnrt.rs/2o0iZOm

(完)