美国快速通道贸易授权法案在众议院取得进展 周五将最终见分晓

路透华盛顿6月11日 - 美国总统奥巴马希望获得的“快速通道”贸易谈判授权周四在众议院通过初步考验；这一颇有争议的提案周五将面临最终表决。

众议院以397:72的投票结果批准拨款，用于帮助因贸易协议的签署而失业的劳动者，同时不会以削减Medicare老年人医疗福利的方式筹措这笔资金。这与之前参议院批准的版本相同。

众议院还以217:212票通过一些程序性规定，为周五就快速通道议案这一核心问题的投票做准备。该议案已获参议院批准，奥巴马表示，这有助于他迅速完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的贸易谈判。

这些程序性规定在众议院只以微弱多数通过，暗示周五获得通过也并非十拿九稳。

这一次来自民主党的美国总统与众议院共和党领袖结成罕见的同盟，支持快速通道法案的批准。多数民主党议员和部分共和党议员则表示反对。该法案授予总统协商贸易协议的权力，国会只能批准或反对贸易协议，但不能修改。

如果“快速通道”贸易谈判授权法案获得批准，将由总统奥巴马签署之后成为法律，让奥巴马在协商TPP时拥有更多主动权，也可平息日本方面的疑虑。日本官员曾表示，TPP谈判需要这个法案。

美国众议院议长贝纳不愿打包票保证快速通道法案肯定会过关。

白宫派出财政部长杰克卢、劳工部长佩雷兹、白宫幕僚长Denis McDonough到国会山庄和众议院民主党人士一起为该项法案进行游说，由此可见这个议题对奥巴马的重要性。(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 张荻/张涛)

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