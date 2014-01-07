焦点：美国11月贸易逆差创四年最低

资料图片：2012年5月，在美国洛杉矶港口停泊的中国海运“新美洲”集装箱货轮。 REUTERS/David McNew

* 11月贸易逆差降至343亿美元

* 分析师因该报告而上调GDP预估

* 出口增长0.9%至纪录高点

* 进口下滑1.4%，原油进口成本为三年最低

路透华盛顿1月8日 -美国11月贸易逆差降至四年来最低，因出口增至纪录高位，且油价疲软拉低了进口成本。这是美国经济基本面正在增强的最新迹象。

周二的报告使分析师认为，第四季经济成长步伐将较原先估计的更为强劲，部分分析师预计贸易可能令第四季经济产出增幅提高多达1个百分点。

“该报告应会驱散有关第四季成长非常疲弱的忧虑，”Naroff Economic Advisors的首席分析师JoelNaroff说，“或许说不上有多强劲，应但会令我们冀望今年经济成长进一步改善。”

商务部公布，11月贸易逆差减少12.9%至343亿美元，为2009年10月以来最窄，且小于分析师预期的400亿美元逆差幅度。

10月贸易逆差为393亿美元。

11月经通胀调整的贸易逆差从前月的470亿美元收窄至446亿美元。该数据被纳入国内生产总值(GDP)计算之中。

鉴于美国消费品国内生产份额增加以及出口日益增长，分析师纷纷上调第四季经济成长预估，最多调升一个百分点，环比年率高至3.3%。

美国第三季GDP环比成长年率为4.1%，但由于企业处理过剩库存以及10月政府停摆令联邦雇员方面的产出下降，人们担忧第四季GDP增速可能放缓至不超过2.5%。

此前就业、制造业及消费者支出报告已经暗示经济今年有望加快增长。11月贸易数据则提供了进一步佐证。

另外，美国内需回升以及财政政策不确定性减弱，强化了上述前景。

数据提振美国股市上扬，中止三日连跌之势。美元兑一篮子货币走高，而美债价格几无变动。

浏览美国贸易收支图表，请点选：link.reuters.com/vyx54t

**出口创纪录高位**

11月出口增长0.9%至1,949亿美元。这一数字为纪录最高，且为连续第二个月增长。工业供给品、资本财和汽车的出口均有增长。

石油出口亦触及历史高位。

当月对中国的出口也达到纪录高点，令美国对中国的贸易逆差收窄。对中国的出口额在2013年前11个月共计增长8.7%。

对德国和日本的出口也有所增加。

11月整体进口下滑1.4%至2,291亿美元，部分原因在于石油进口额降至2010年11月以来最低。

原油价格在11月下滑，而且随着美国国内产量增加，石油进口量亦减少。当月石油净进口量创下2009年5月以来最低水准。

“页岩革命和能源利用效率提升，推动美国向能源独立迈出了一大步，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman表示。

工业供给品和材料的进口额为三年来最低。不过汽车与资本财进口触及纪录高位。

然而，消费支出转强应会推动进口增加，从而令未来数月的逆差扩大。(完)

(编译 侯向明/王兴亚/徐文焰；审校 郑茵)

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