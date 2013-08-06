美国6月贸易逆差创逾三年半最低 第二季GDP增速或被上修

* 6月贸易逆差缩减至342亿美元

* 贸易逆差是2009年10月来最小，出口创纪录高位

* 原油和工业用品进口疲弱抑制贸易逆差

路透华盛顿8月6日 - 美国经济第二季增速可能比初值要快，因美国6月出口创纪录高位，且进口下滑，从而致使贸易逆差大幅缩窄至逾三年半来最低。

商务部周二公布美国6月贸易逆差下滑22.4%至342亿美元，为2009年10月来最低，该百分比降幅亦是2009年2月来最大。5月贸易逆差为441亿美元。

经过通胀调整后，6月贸易逆差缩窄17%至432亿美元，为2010年1月来最小。6月逆差远小于政府在上周国内生产总值(GDP)初值报告中的估算。

分析师此前预估6月贸易逆差只会缩窄到435亿美元，他们表示，第二季GDP环比成长年率最高可能上修至2.5%，而初值为1.7%。

“今日数据出乎意料，暗示第二季GDP料会大幅上修，”驻纽约的法国巴黎银行分析师Laura Rosner说道。“我们的计算显示GDP大概上修0.8个百分点，据此目前我们估计第二季GDP增幅料在2.5%。”

继工厂订单数据显示6月库存增速要快于政府预估后，分析师在上周五已经将其对4-6月的经济增长率预估上调了0.1个百分点。

若分析师的预估正确，那么如此较快的经济增速可能会推动美国联邦储备委员会(美联储/FED)更加接近缩减购债规模。

分析师预期，美联储会在9月会议上宣布每月购债计划的前景。

据政府的初步估计，贸易将会拉低第二季GDP增速0.8个百分点。

截至6月的三个月贸易逆差移动均值降至395亿美元，之前三个月均值为405亿美元。

贸易数据公布后，美元兑欧元和日圆曾一度缩减跌幅。美股在淡静交投中下滑，因投资者更关注企业财报，美国现货公债价格则基本持稳。

美国贸易数据图表：link.reuters.com/vyx54t

**对经济成长的拖累缓解**

美国政府采取的财政紧缩举措以及全球需求疲弱在上半年都令美国经济承压，但分析师预计下半年经济活动将重拾动能，因财政政策负担得到缓解且欧洲成长加速。

分析师称，贸易报告表明，美国经济第三季将有相当不错的后续表现，海外经济迟滞带来的出口拖累也开始消退，这点在近期的制造业调查中得到体现。

商品和服务出口增加2.2%至创纪录的1,912亿美元。出口是全线增长，食品、工业品、资本财以及消费品均有所增加。不过6月汽车出口下降。

出口强劲增长帮助经济走出2007-2009年衰退期，近几个月低迷期后有所升温，应可提升对于今年下半年GDP增速加快的预期。

“这份报告表明，海外经济活动疲态有缓解迹象，而海外经济不振曾是美国制造业的不利因素，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding称。

“尽管仍低于去年水平，但对欧洲出口的降幅比今年早期放缓了，而且6月对环太平洋国家以及南美的出口增长。”

美国6月对欧盟27国的出口增长了1.5%。上半年对欧盟出口则较上年同期下滑了5.5%。

6月对中国出口增长4.5%，上半年对中国出口亦为增长4.2%。对巴西和英国出口则跳增。

6月商品和服务进口下滑2.5%至2,254亿美元，且几乎是全线下滑。

这反映了原油进口的大幅减少，以及工业用品和原材料进口的下降，后者大降至2010年11月来最低。

原油进口减少显示出美国正在降低对国外石油的依赖，分析师认为该趋势有助于美国削减贸易逆差。

不过部分分析师对贸易逆差能否继续降低表示怀疑，他们并预计7月逆差可能会出现反弹。

“这种水平的改善不太可能会持续，我们预计全球经济环境的疲弱和能源价格的上涨将导致未来几个月的逆差小幅扩大，”道明证券(TD Securities)资深分析师Millan Mulraine说。(完)

(编译 侯向明/孙茉莉/石冠兰； 审校 张涛/张荻)

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