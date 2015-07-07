综述：美国5月贸易逆差扩大 海外需求疲弱及强势美元拖累出口下降

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透华盛顿7月7日 - 美国5月贸易逆差扩大，受出口下降拖累，这或将推升对海外需求疲弱及美元强势的担忧。
美国商务部周二公布，5月贸易逆差扩大12亿美元至419亿美元，低于分析师预计的逆差426亿美元，暗示华尔街分析师可能将微幅上调对第二季经济成长的预估。
但5月出口下降凸显出，美国经济走出2007-2009年的衰退以来，经济成长进程已发生变化。经济在复苏早期更依赖制造业等出口导向型产业，但此后随着经济周期的成熟，增长动力更多地来自建筑和服务业等国内的推动力。
5月出口下降15亿美元或0.8%，至1,886亿美元，受美国制造的资本财海外销售下降拖累。进口下滑约3亿美元或0.1%，至2,305亿美元。
数据公布后，美国公债价格上扬，股指期货没有变动。美元指数上涨。
自去年中期美联储明确表示计划升息以防止经济最终过热以来，美元持续升值，导致美国出口竞争力下降。
自那时开始，欧洲经济也表现脆弱，欧洲央行放松货币政策，导致欧元兑美元下跌。欧洲政策制定者目前正在忙于应对希腊的债务危机，防止其导致欧元区分裂。
未经季节调整的数据显示，5月美国对德国的商品出口较上月下降6.0%。对法国出口下降4.2%，对墨西哥和对日本出口分别减少2.1%和3.0%。
在天气因素、美元强势、能源部门削减支出以及西海岸港口事件的影响下，美国经济第一季环比年率萎缩0.2%。
招聘和消费支出等其他经济数据显示，第二季经济有所反弹，国内经济增强可能促使美联储在今年稍晚升息。
5月整体进口下滑的同时，从中国进口却增长9.5%。这可能导致美国制造业进一步指责，中国企业利用低汇率和不公平补贴获得美国市场份额。
同时，美国5月石油净进口降至58亿美元，为2002年以来最低水平。
美国贸易收支图表：link.reuters.com/gub62w
美国出口和美元图表：link.reuters.com/jaw46v
美国经常帐/贸易收支图表：link.reuters.com/jeg77v
美中贸易图表：link.reuters.com/dat32w
(完)
(编译 于春红/张荻/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛/杜明霞)
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