综述：美国5月贸易逆差扩大 海外需求疲弱及强势美元拖累出口下降

3月9日，美国纽约布鲁克林，工人在啤酒厂等待桶装啤酒灌满，这些啤酒将被运送至全球各地销售。 REUTERS/Sara Hylton

路透华盛顿7月7日 - 美国5月贸易逆差扩大，受出口下降拖累，这或将推升对海外需求疲弱及美元强势的担忧。

美国商务部周二公布，5月贸易逆差扩大12亿美元至419亿美元，低于分析师预计的逆差426亿美元，暗示华尔街分析师可能将微幅上调对第二季经济成长的预估。

但5月出口下降凸显出，美国经济走出2007-2009年的衰退以来，经济成长进程已发生变化。经济在复苏早期更依赖制造业等出口导向型产业，但此后随着经济周期的成熟，增长动力更多地来自建筑和服务业等国内的推动力。

5月出口下降15亿美元或0.8%，至1,886亿美元，受美国制造的资本财海外销售下降拖累。进口下滑约3亿美元或0.1%，至2,305亿美元。

数据公布后，美国公债价格上扬，股指期货没有变动。美元指数上涨。

自去年中期美联储明确表示计划升息以防止经济最终过热以来，美元持续升值，导致美国出口竞争力下降。

自那时开始，欧洲经济也表现脆弱，欧洲央行放松货币政策，导致欧元兑美元下跌。欧洲政策制定者目前正在忙于应对希腊的债务危机，防止其导致欧元区分裂。

未经季节调整的数据显示，5月美国对德国的商品出口较上月下降6.0%。对法国出口下降4.2%，对墨西哥和对日本出口分别减少2.1%和3.0%。

在天气因素、美元强势、能源部门削减支出以及西海岸港口事件的影响下，美国经济第一季环比年率萎缩0.2%。

招聘和消费支出等其他经济数据显示，第二季经济有所反弹，国内经济增强可能促使美联储在今年稍晚升息。

5月整体进口下滑的同时，从中国进口却增长9.5%。这可能导致美国制造业进一步指责，中国企业利用低汇率和不公平补贴获得美国市场份额。

同时，美国5月石油净进口降至58亿美元，为2002年以来最低水平。

美国贸易收支图表：link.reuters.com/gub62w

美国出口和美元图表：link.reuters.com/jaw46v

美国经常帐/贸易收支图表：link.reuters.com/jeg77v

美中贸易图表：link.reuters.com/dat32w

(完)

(编译 于春红/张荻/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛/杜明霞)

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