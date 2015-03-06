格林斯潘与伯南克致信国会 反对将汇率规定纳入贸易协议

路透华盛顿3月5日 - 一群美国知名经济学家，包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席格林斯潘(Alan Greenspan)与伯南克，周四写信给美国国会领袖，表达对重要贸易立法的支持，但也提出警告，表示反对将汇率规定纳入贸易协议。

署名的所有经济学家，都曾担任白宫经济顾问委员会主席，他们表示透过国会立法简化贸易协议的流程，可以“鼓励我们的贸易伙伴，在谈判桌上提出他们的最优惠条件。”

不过这群经济学家也在信中表示，应该避免旨在防止贸易伙伴刻意打压本币的规定，不过许多国会议员正在推动此一规定。

“这是因为货币政策会影响汇价，”信中写道，信函的14位署名者还包括Charles Schultze、Martin Feldstein以及克鲁格(Alan Krueger)。

“如果要对刻意操控汇率国家施加处罚，势必要因此约束美国的货币政策，这对全体美国人民有害。”

共和党与民主党正联手推动一项两党法案，将允许国会为贸易协议设定协商目标，藉此交换对协议的表决，不过参议院财政委员会主席Orrin Hatch本周表示，此一协商“陷于停顿”。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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