美国参议院以62-38票同意推进“快速通道”贸易授权法案

路透华盛顿5月21日 - 美国参议院周四推进对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要的一项法案，总统奥巴马因而更加接近获得加快达成贸易协议的权力。

参议院以62-38票同意推进“快速通道”贸易授权法案。

TPP是奥巴马以亚洲为重心策略的一部分，该策略用以抵制中国在亚洲不断增强的经济和外交影响力。

在参议院第二轮程序性投票中，44位民主党参议员中有13位支持这项法案。据主要民主党参议员透露，部分议员支持推进快速通道法案，因参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)安抚他们称，将会在下个月就延长进出口银行授权的法案进行表决。此项授权将于6月30日到期。

此外，54位共和党参议员中也有49位投票赞成该法案，从而达到推进法案所需的60票门槛。

由于在参议院意外难料的程序阻挠已经清除，参议员们现在将仔细推敲该法案的修正案--这个部分存在一些争论--可能得再次进行需要60张赞成票才能通过的程序表决。若参议员之间彼此合作，那么这项法案可望在周末之前进行最后一次表决，到时候只要过半数的赞成票就可以通过。

根据该项贸易授权法案，国会有权同意或否决诸如TPP等协议，但不能修改其内容。

但该法案的前途仍有变数。修正案可能纳入对贸易伙伴操纵本国汇率施加制裁，这个做法已遭贸易伙伴反对。白宫也表示，如果议员坚持这么做，总统将否决法案。

法案也仍需众议院通过，预计这儿的政治角力将更激烈。一些保守人士反对给予总统更多权力，许多奥巴马的同党议员也担心该法案对就业和环保将造成影响。(完)

(编译 许娜/李婷仪 审校 徐文焰/张明钧)

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