美国众议院计划周五对“快速通道”贸易授权法案进行表决

路透华盛顿6月10日 - 美国众议院共和党人计划周五对“快速通道”贸易授权法案举行投票，授予奥巴马总统急需的磋商贸易协议的权力，从而完成签订跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。但民主党人则警告称问题还远没有解决。

在国会民主党领袖讨论如何帮助众议院议长贝纳(John Boehner)推动对相关贸易法案进行表决时，共和党控制的众议院规则委员会也在对相关法案进行辩论，其中有的内容令一些民主党人感到不安。

这些内容包括，确保贸易协定不会导致美国修改移民或气候变化相关的法律，这也是一些共和党议员的关切。

众议院民主党领导成员克劳利(Joseph Crowley)在一次闭门会议后对记者表示，讨论一直拖到周三晚间，并可能在周四继续讨论。

此项核心法案--即“快速通道”贸易授权法案是总统奥巴马将战略重心转向亚洲计划的核心内容。这将在一定程度上通过TPP完成。TPP可能刺激全球经济增长和美国出口，同时为参与此协定的新兴和发达国家设定统一标准。

周三早间，贝纳的办公室证实，本周将就参议院早已批准的“快速通道”法案进行表决。该法案授予总统协商贸易协议的权力，国会只能批准或反对贸易协议，但不能修改。

如果法案获得通过，将消除日本参与TPP谈判的疑虑。日本官员以表示，通过“快送通道”法案是创建TPP所必需的。

“在这里(众议院)，要想通过贸易法案表决从来都不容易，但共和党人正继续努力，我们已经看到事情在朝正确方向发展，”贝纳在与共和党议员结束闭门会议后称。

美国众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)离开会场时称，对于这项举措在众议院获得足够多的支持，他感到满意。(完)

(编译 张荻/许娜；审校 孙茉莉)

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