综述：美国贸易逆差扩阔 因出口减少而从中国的进口急增

路透华盛顿10月6日 - 美国出口8月遭受重创，因全球经济疲弱，加之从中国的进口急增，导致美国贸易逆差扩阔的幅度为五个月来最大。

商务部周二公布的数据反映出，美国经济很容易受到美元走强和海外需求疲弱的影响，这可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在考量升息时更加谨慎。

数据显示，经季节性调整后，8月贸易逆差扩阔15.6%，至483亿美元。美国贸易逆差扩阔的幅度超过了接受路透调查的分析师的预估中值474亿美元。

数据公布后，美国公债收益率最初回落，后由跌转升，美股基本持稳。

8月贸易逆差扩阔幅度如此之巨的原因之一是7月贸易逆差异常的小。另外，在苹果新款iPhone上市前大量手机流入美国也可能短暂提振了进口。

但贸易逆差的规模已远远超出了近几年的平均水平，且推动美国经济增长的责任现已落到了消费者的肩上。

“贸易将继续拖累实体经济表现直至明年中前后，” CapitalEconomics的分析师Steve Murphy表示。

美国商品和服务的海外销售下降了2%，至2012年10月以来最低。未经季节性调整的双边贸易数据显示，8月对墨西哥的出口较7月减少15亿美元，对欧盟的出口减少5亿美元。

对上述两个地区的出口下降部分是因美国升息预期推升美元，反映出美国经济力道强于其贸易伙伴。美元走强削弱了美国商品在海外市场的竞争力。

海外需求转弱也是导致贸易逆差扩大的原因之一，美国财长杰克卢本周将在秘鲁首都利马举行的国际货币基金组织(IMF)年会上，敦促其他国家的决策者刺激经济，提振全球成长。

国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。这是该组织今年第二次下调经济增长预期。

美国从中国的进口急增3%也是导致贸易逆差扩阔的原因之一。人民币近几个月大幅贬值，因担忧中国经济可能硬着陆。中国是全球第二大经济体。

从近期的数据来看，美国经济看似基本未受全球经济疲弱影响。但上周公布的最新数据显示，8、9两月就业增长大幅放缓。

这引发市场质疑美联储主席叶伦两周前掷地有声的讲话，美国经济增长足够强劲，能支持联储在今年升息。

期货市场的表现暗示，投资者现预计美联储将按兵不动至少到明年3月。

8月美国进口增长1.2%，尽管石油进口为2004年9月以来最低水平。

消费品进口增加40亿美元，其中逾半数以上增幅是由手机和其他家居商品进口增加所带动。(完)