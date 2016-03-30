美国联邦贸易委员会就大众柴油车虚假广告提起诉讼

3月30日 - 路透华盛顿3月29日 - 美国联邦贸易委员会周二对大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)美国子公司提起诉讼，称该公司在知晓其柴油车排放超标的情况下，为50多万辆柴油车做虚假的环保广告。

FTC是在旧金山地区法庭对该公司提起诉讼的。该机构称，大众汽车的骗局使美国消费者蒙受了“数以十亿美元计的伤害”。

大众汽车发言人Jeannine Ginivan表示，该公司已收到FTC的诉讼，并“继续与所有美国监管部门合作。”Ginivan说，“我们的第一要务是找到柴油车排放问题的解决方案。”(完)