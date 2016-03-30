美国联邦贸易委员会就大众柴油车虚假广告提起诉讼

汇丰CEO称将在英国脱欧后把创造约20%交易收入的员工迁至巴黎
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
3月30日 - 路透华盛顿3月29日 - 美国联邦贸易委员会周二对大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)美国子公司提起诉讼，称该公司在知晓其柴油车排放超标的情况下，为50多万辆柴油车做虚假的环保广告。
FTC是在旧金山地区法庭对该公司提起诉讼的。该机构称，大众汽车的骗局使美国消费者蒙受了“数以十亿美元计的伤害”。
大众汽车发言人Jeannine Ginivan表示，该公司已收到FTC的诉讼，并“继续与所有美国监管部门合作。”Ginivan说，“我们的第一要务是找到柴油车排放问题的解决方案。”(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。