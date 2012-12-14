美国将淘宝剔除出“恶名市场”名单

路透华盛顿12月13日 - 美国贸易代表办公室周四公布年度“恶名市场”名单，阿里巴巴旗下的淘宝网已被剔除。该名单针对销售盗版和伪造产品的企业。

美国贸易代表办公室称，淘宝网“被剔除出2012年的名单，因其在过去一年里直接或间接地与权利人合作，在清理网站内容上作出了很大努力”。

下周将在华盛顿举行中美高层年度贸易会议。

淘宝网是中国最大的电子商务平台，市场份额预计超过70%，注册用户近5亿，商品数量超过8亿。

美国商务部曾将淘宝称为“线上最大的仿冒来源之一”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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