美国将淘宝剔除出“恶名市场”名单

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透华盛顿12月13日 - 美国贸易代表办公室周四公布年度“恶名市场”名单，阿里巴巴旗下的淘宝网已被剔除。该名单针对销售盗版和伪造产品的企业。
美国贸易代表办公室称，淘宝网“被剔除出2012年的名单，因其在过去一年里直接或间接地与权利人合作，在清理网站内容上作出了很大努力”。
下周将在华盛顿举行中美高层年度贸易会议。
淘宝网是中国最大的电子商务平台，市场份额预计超过70%，注册用户近5亿，商品数量超过8亿。
美国商务部曾将淘宝称为“线上最大的仿冒来源之一”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。