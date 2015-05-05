综述:美国贸易数据暗示首季经济萎缩 但料第二季将强劲反弹

2月18日，在洛杉矶港拍摄的货运集装箱。 REUTERS/Bob Riha

路透华盛顿5月5日 - 进口急增带动美国3月贸易逆差扩阔至近六年半最高水平，暗示美国经济首季萎缩。不过，经济成长正在逐步反弹，周二公布的其他数据显示，在经济总量中占比超过三分之二的服务业活动4月加速扩张，至五个月高位。

“看似首季国内生产总值(GDP)数据将被修正至负值，仅基于贸易数据，但我们预计第二季经济将强劲反弹。首季面临的诸多阻力已经消退，”RBC Capital Markets的高级美国分析师Jacob Oubina表示。

美国商务部称，3月贸易逆差激增43.1%，至514亿美元，为2008年10月以来最高，且百分比增幅为1996年12月以来最大。贸易逆差大幅扩阔的原因是西海岸主要港口劳资纠纷解决后，进口强劲反弹。西海岸港口的罢工活动抑制了美国进口。

分析师之前的预期为，3月贸易逆差增至412亿美元。经通胀调整后，3月贸易逆差扩阔至672亿美元，为八年最高水平，2月逆差为512亿美元。

数据公布后，美国股市和公债价格走低。美元兑一篮子货币走软。

3月贸易逆差远大于政府在计算首季GDP数据时假定的452亿美元。美国于上周公布首季GDP数据初估值。

GDP数据显示，政府估计贸易给GDP造成1.25%的拖累，导致经济成长年率放缓至0.2%。经济在第四季扩张2.2%。

分析师曾表示，政府在本月晚些时候公布首季GDP修正值时，成长年率可能被下修至少0.6个百分点。

**没有出现严重下滑**

西海岸港口的劳资纠纷、美元走强、能源企业因油价回落大幅削减开支、以及冬季严寒天气等因素拖累首季成长。但这些因素部分已经消退。

今日公布的另一项数据显示，供应管理协会(ISM)称，4月非制造业指数升至57.8，为11月以来最高，路透访查的分析师预期为56.2，3 月为56.5。4月数据高于50的荣枯分水岭。

“没有理由认为，首季成长可能萎缩是美国经济进入严重下滑趋势的开始，”Capital Economics驻多伦多的首席美国分析师Paul Ashworth表示。

美国企业报告新订单和积压订单增加。但出口订单大幅减少，受美元走强影响。自去年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币上扬了约12%，使美国商品和服务在国际市场上的竞争力下降。

贸易数据显示，3月进口急增7.7%，为纪录最大增幅。

部分进口商品可能最终成为库存，首季库存增幅为2010年第三季以来最大。这些积压库存可能拖累第二季GDP数据。

3月资本和消费品进口触及纪录最高水平，而工业用品和材料进口骤降至历史低位。

石油产品进口触及纪录低位，反应原油价格下跌，以及能源产量增加使美国对海外石油供应的依赖降低。

3月原油进口均价为每桶46.47美元，为六年最低。

3月出口仅增加0.9%。石油出口触及2011年2月以来最低水平。对欧盟的出口增长8.6%，对德国的出口触及2008年10月以来最高。

3月对巴西的出口触及2010年4月以来最低。对主要贸易伙伴加拿大和墨西哥的出口增长。

对中国的出口增长13.6%，但从中国的进口猛增31.6%，从而导致政治敏感度较高的美中贸易逆差较2月急增38.6%，至312亿美元。

美国与日本的贸易逆差触及两年最高。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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