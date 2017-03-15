美国贸易代表被提名人称不清楚中国是否仍在操纵汇率

路透华盛顿3月14日 - 美国贸易代表被提名人莱特希泽(Robert Lighthizer)周二称，他相信过去中国曾实质上操纵人民币汇率以获取贸易优势，但不清楚北京当局现在是否仍在这么做。

“我判断，中国曾是实质上的汇率操纵国，我认为美国因此失去了大量就业岗位，”莱特希泽在确认其任职提名的听证会上对参议员们说道。

“眼下中国是否仍在操纵汇率、令人民币贬值，那就是另一个问题了，”莱特希泽说道，并称美国财长努钦(Steven Mnuchin)将就此做出判断。

美国总统特朗普在选战中曾誓言，上任第一天就将中国列为汇率操纵国。这一举动可能引发就该问题进行双边谈判，但特朗普并未那么做。

过去一年，面对资本外流压力，中国耗费了数以千亿美元计的外汇储备来支撑人民币汇率。(完)