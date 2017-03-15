美国贸易代表被提名人称不清楚中国是否仍在操纵汇率

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透华盛顿3月14日 - 美国贸易代表被提名人莱特希泽(Robert Lighthizer)周二称，他相信过去中国曾实质上操纵人民币汇率以获取贸易优势，但不清楚北京当局现在是否仍在这么做。
“我判断，中国曾是实质上的汇率操纵国，我认为美国因此失去了大量就业岗位，”莱特希泽在确认其任职提名的听证会上对参议员们说道。
“眼下中国是否仍在操纵汇率、令人民币贬值，那就是另一个问题了，”莱特希泽说道，并称美国财长努钦(Steven Mnuchin)将就此做出判断。
美国总统特朗普在选战中曾誓言，上任第一天就将中国列为汇率操纵国。这一举动可能引发就该问题进行双边谈判，但特朗普并未那么做。
过去一年，面对资本外流压力，中国耗费了数以千亿美元计的外汇储备来支撑人民币汇率。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。