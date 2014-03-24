美国贸易代表称乌克兰危机为欧美贸易谈判注入新动力

* 美国贸易代表称乌克兰危机显示欧美有必要达成贸易协议

* 奥巴马下周将于欧盟领导人举行峰会

* 欧盟贸易代表称俄罗斯必须为其行动付出代价

路透布鲁塞尔3月22日 - 美国贸易代表弗罗曼(MichaelFroman)周六表示，俄罗斯吞并克里米亚凸显美国和欧盟有必要达成贸易协议以加深双方的经济联系，欧洲还可以通过协议从美国进口天然气。

弗罗曼称，尽管公众的反对态度升温，但欧美达成自由贸易协议的理由”充分得不能再充分了"。美国总统奥巴马和欧盟官员几天后将在布鲁塞尔举行峰会。

“目前，环顾全球局势，欧美有充分理由进行合作，以表明双方关系可以再上一个新台阶，”弗罗曼对记者表示。

“最近事态进展恰恰凸显这个跨大西洋合作关系的重要性。从战略和经济角度讲，达成跨大西洋贸易与投资伙伴协议(TTIP)的理由充分得不能再充分了，”他在谈到TTIP时说。

欧盟与美国表示，这份贸易协议将囊括全球经济规模的近一半，大西洋两岸每年可增加1,000亿美元的经济产出，同时会打造一个拥有8亿消费者的市场。

但自八个月前谈判启动以来，美国在欧洲展开窃听活动的报导以及有关贸易协议是只是迎合大企业的指责，令公众对这项协议的支持度下降。

**重新思考与俄罗斯的关系**

欧盟领袖周四及周五在布鲁塞尔举行峰会，重新思考与俄罗斯的关系，加速寻求降低对该国石油及天然气的倚赖，而美国即可在其中扮演要角。

弗罗曼则列出企业如何将美国液化天然气(LNG)外销至欧洲的方法。

依照美国法律，能源部必须对出口企业派发许可证，但在自由贸易协定(FTA)下，取得许可证的容易度更高。

“很显然，假设T-TIP签署后，与欧盟就具备FTA的关系了，”他说。

对美国LNG而言，目前亚洲是个更有利可图的外销市场，但弗罗曼表示，这也要由欧洲企业来决定LNG销往何处，而LNG的出口并非视T-TIP而定。

“即便是现在，也已经派发了四或五张许可证，允许LNG出口至非FTA国家。有数家欧洲企业已签订合约，”他指的是法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)及法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)GSZ.PA。

欧盟两大官员--欧洲理事会主席范龙佩(Herman VanRompuy)及欧盟执委会主席巴罗索，周三在布鲁塞尔与美国总统奥巴马会谈时，预料将就能源问题进行施压。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel deGucht)表示，欧洲降低对俄罗斯能源的依赖，亦符合美国的利益。“这就是我为何认为T-TIP在能源环节应该更具野心，”他指的是欧盟要求在美国承诺天然气出口上制订明确的架构。

除此之外，其他棘手的讨论议题包括如何开放彼此的市场，排除企业及关税壁垒等。(完)

(编译 李爽/龚芳; 审校 郑茵/王翔琼/王冠中)

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