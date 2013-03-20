独家：美国贸易代表职位或空缺更久

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿3月19日 - 白宫周一称，美国总统奥巴马请求Jeff Zients留任代理预算主管，让他退出对贸易代表一职的角逐。
白宫发言人Jay Carney称，Zients将继续担任当前职位，确认了路透的报导。Zients先前是美国贸易代表的有力竞争者。
熟悉白宫计划的消息人士之前告诉路透，奥巴马认为在行政管理和预算办公室(OMB)对处理“自动减支”问题至关重要的当下，需要Zients留在这个经济团队。
“美国贸易代表不再是他的选项。”这名消息人士称。
这将延长美国贸易代表职位空缺的时间，预计不会马上宣布提名。
外界认为白宫国际经济事务顾问Michael Froman可能参选贸易代表。消息人士今年稍早告诉路透，Froman更倾向于留任当前职位。
其他候选人包括美国贸易副代表Demetrios Marantis，前参议院财务委员会首席国际贸易法律顾问Max Baucus，商务部国际贸易次长Francisco Sanchez，以及美国进出口银行总裁Fred Hochberg。
Baucus与参议院财务委员会共和党领袖Orrin Hatch周二高度称赞了Marantis。自从上周前贸易代表柯克卸任以来，Marantis一直担任代理贸易代表。(完)
(编译 程琳; 审校 李爽)
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
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