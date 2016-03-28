综述：美国消费者支出和贸易数据直指增长迟滞 联储将对加息保持审慎

路透华盛顿3月28日 - 2月美国消费者支出几无增长且通胀下降，暗示即使就业市场迅速收紧，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能仍对今年加息保持审慎态度。

美国商务部周一公布，1月消费者支出增幅被下修。加上2月商品贸易逆差扩大的数据，显示第一季经济成长仍然迟滞。

“数据反映了今年初美国经济动能减弱，进一步巩固了美联储谨慎货币政策的倾向，”道明证券驻纽约副首席分析师Millan Mulraine说。

美国2月个人支出较前月增加0.1%，家庭减少购买商品，1月数据被下修至增长0.1%，前值为增长0.5%。美国消费者支出在美国经济活动的占比超过三分之二。

经通胀调整后，消费者支出增长0.2%，1月被下修至持平，前值为增长0.4%。

鉴于就业市场改善和汽油价格低廉，分析师臆测，消费者支出不振是受累于股市在今年初被大举抛售，打击了消费者的信心。

商务部周一还公布，美国2月商品贸易逆差为629亿美元，高于1月时的逆差622亿美元，为连续四个月贸易逆差扩大，因出口增幅被进口增幅所抵销。

政府将在4月5日公布2月贸易数据，该数据将包括服务业数据。

在消费者支出和贸易数据公布后，分析师下调美国第一季经济增长预估，下降幅度最多达0.5个百分点，至0.9%增长年率。美国去年第四季经济成长1.4%。

数据公布后，美元兑一篮子货币下跌，美国公债价格微幅上涨，美股变动不大。

**通胀放缓**

上月通胀放缓，个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.1%，较上年同期升1.0%，1月分别为升0.1%和1.2%。

2月不计入食品和能源的核心PCE物价指数较前月上升0.1%，较上年同期上升1.7%，1月分别为升0.3%和升1.7%。

美联储看重的通胀指标核心PCE物价指数仍低于联储2%目标。美联储主席叶伦近期表达了对核心通胀指标上升是否能持续的疑虑。

叶伦本月对记者表示，物价上涨的背后“可能有一些暂时性的因素”。不过核心PCE同比增幅保持在联储政策制定者预计的年底水准之上。

“尽管1月和2月的数据可能夸大了潜在的增强因素，但我们的确认为核心通胀趋势是在上升。”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

通胀仍疲弱暗示美联储将继续今年逐步升息的路径。美联储本月发布的新预估显示政策制定者预计年底前升息两次，各25个基点，升息次数为12月预估的一半。

美联储在去年12月升息，为近十年首次。

上月消费者支出受到商品购买减少0.7%的牵制，服务支出则上升了0.4%。

2月个人收入增加0.2%，1月为增加0.5%。收入增长放缓可能是暂时性的，因失业率处于八年最低的4.9%以及技术工人愈发抢手等都显示就业市场不断收紧，将推高薪资。

上月家庭储蓄增至逾三年最高。储蓄增加以及楼市升温将带动家庭净资产，会在今年支撑消费者支出。

在今日的第三份经济报告中，全美不动产协会(NAR)公布，2月成屋待完成销售指数较上月增长3.5%，至七个月最高的109.1。

“只要收入保持稳定增长，预计未来几个月消费者手会松快些，”FTN Financial分析师Jay Morelock称。(完)