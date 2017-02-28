美国商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准

路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。

现年79岁的罗斯是企业破产重组方面的专家，其任命案获得民主党议员的强力支持，以72票赞成、27票反对在参议院获得通过。

罗斯将成为特朗普经济团队里面的要员，他先前协助特朗普形塑反对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)等多边贸易协定的立场。

罗斯将加入其他重量级人物所组成的经济团队，该团队成员包括财长努钦(Steven Mnuchin)以及白宫国家经济委员会主任柯恩。

部分专家指出，罗斯可能成为国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)平衡杆；纳瓦罗是加州大学尔湾校区的经济学教授，他将主导特朗普新成立的白宫国家贸易委员会。纳瓦罗倡议对中国进口品课征备受争议的45%跨境税，而特朗普在竞选期间也曾提出此一威胁。

在他的任命听证会上，罗斯淡化与中国开打贸易战的可能性，在此同时称中国在大型经济体中“保护主义色彩最为浓厚”。他誓言将为美国企业在与中国进口品竞争时创造公平的竞争环境，同时也将协助那些试图在中国高度限制经济下做生意的业者。

根据美国《福布斯》杂志估算，罗斯身家高达29亿美元，他的财富是来自于在1990年代末及2000年代初期投资于陷入困顿的钢铁、煤炭、纺织、及汽车组件企业，将这些企业加以重整，而他常常受惠于商务部所施行的关税保护措施。(完)