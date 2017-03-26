特朗普医保法案夭折 美共和党迅速转向税改议案

路透华盛顿3月24日 - 废除奥巴马医保法案的努力失败之后，美国国会共和党人周五迅速转向总统特朗普的下一要务：改革联邦税制。但他们的计划已在商界造成分歧。

共和党内部分歧，是造成推翻奥巴马医保法案努力遇挫的主要原因。而在共和党的税改计划中，类似分歧已明显存在了数月之久，主要是围绕利用税制来刺激出口这一提案。

众议院税务委员会主席Kevin Brady承认，共和党废除奥巴马医保法案的计划失败，可能让税改议案变得更难。“这导致艰难的挑战变得更难，但这并非是不可克服的，”他对福克斯新闻表示。此前众议院议长莱恩取消了对废除奥巴马医保议案的投票。

但Brady称，他和莱恩都坚定支持税改议案。

Brady说，众议院计划今年春季开始着手税改，在国会7月底夏季休会之前通过法案。

“我们将和政府一起完成这件事，”他说。

对于众议院税改“蓝图”中最成问题的一项内容--边境调节税，特朗普的立场并不鲜明。边境调节税将下调出口税，上调进口税。

财政部长努钦周五称，税改在很多方面都比医保改革要“简单得多”。

但全面税改这一政策目标十分复杂，以至于自1986年里根任内完成以来，就没有国会和总统成功达成这一目标。

Brady的团队从2016年中开始着手一项计划，目标是将企业税率从35%下调至20%，不再对总部位于美国的跨国企业的海外获利征税，并调降面向企业和投资者的其他税率。

这项计划在商界造成分歧，导致依赖进口的行业发出涨价警告，范围涵盖服装、电子产品和汽油等消费品。

Brady一直坚决支持将边境调节税纳入众议院税改，本周稍早时他表示这项条款是最终法案的“前提条件”，但对严重依赖进口的行业可以有一个过渡期。(完)