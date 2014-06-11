一交易员在美国承认共谋操纵 创LIBOR案个人认罪首例

路透纽约/华盛顿6月10日 - 荷兰合作银行一名前交易员周二对参与操纵指标伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)一事认罪，成为第一个在全球调查操纵指标利率案中承认有罪的个人。

美国司法部称，Takayuki Yagami向美国曼哈顿地方法官Jed Rakoff承认一项共谋电信欺诈和银行诈骗中的指控。Yagami为日本籍，业务专长为日圆衍生品交易。

美国政府表示，Yagami承认与其他三位荷兰合作银行前交易员共谋，提交虚假、欺诈性日圆LIBOR报价，以有利于自己交易头寸。其他三名交易员在今年1月遭到刑事起诉。

司法部刑事调查部门主管Leslie Caldwell在一份声明中称，“这是彻头彻尾的监守自盗。”“交易员非法影响他们做交易的利率依据，利用欺诈手段赢取不公平的优势。”

荷兰合作银行去年10月同意支付10亿美元，和解美欧针对LIBOR操纵的调查。

荷兰合作银行是在全球LIBOR操纵调查中第五家与监管层和解的金融机构，其他四家是英国的巴克莱(BARC.L)、ICAP IAP.L、苏格兰皇家银行 (RBS.L)以及瑞士的瑞银UBSN.VX。(完)

(编译 石冠兰 审校 蔡美珍)

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