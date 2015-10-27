美国检方起诉高频交易员 创下首宗反幌骗刑事诉讼

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透芝加哥10月26日 - 美国政府周一在芝加哥法庭与一名高频交易员对簿公堂，这名交易员被指控运用计算机算法非法推动市场价格；这起官司将考验美国当局执行“反幌骗(anti-spoofing)”新法的能力。
根据去年公开的起诉书，检方称Panther Energy Trading的经营者Michael Coscia设计了两种算法程序，制造市场存在买兴的假象，诱骗市场。
所谓幌骗手法是指，交易员可能在市场发出大量买单，一旦价格走高，他/她便在较高价位抛售，并且立即取消大量买单。
根据起诉书，现年53岁的Coscia在芝加哥商业交易所集团(CME Group)所运营的17个市场以及ICE Futures Europe(ICE.N)运营的三个市场中挂出买卖单，从中获得近160万美元的利得。
他的算法程序名为“闪电交易员”和“报价交易员”，设计目的是为了在几分之一秒的极短时间内自动撤销下单。
Coscia否认了指控罪名，称他没有从事任何诈欺或非法交易活动。他的律师Steven Peikin告诉陪审团，Coscia挂出每一笔买卖单时，都打算进行交易。
这是美国司法部首次以违反反幌骗法的罪名起诉交易员。反幌骗法是相对较新的法条，属于2010年多德弗兰克金融改革法案的一部分。
辩方律师称，这项法律含糊不明，将成为检方的工具，使原本可能合法的交易活动被归为非法。(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
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