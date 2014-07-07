美议员提出美联储透明度议案

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透华盛顿7月7日 - 两名美国议员周一提出一项议案，旨在进一步监督美国联邦储备委员会(美联储/FED)的行动。
根据路透获得的备忘录，密歇根州共和党议员Bill Huizenga和新泽西州共和党议员Scott Garrett提出了H.R. 5018，即美联储责任与透明度议案。
议案要求美联储在采取新规定时进行成本效益分析，并要求美联储在对银行业和国际监管进行压力测试时保持透明度。此外备忘录显示，议案还要求美联储披露高薪雇员的工资。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
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