美议员提出美联储透明度议案

路透华盛顿7月7日 - 两名美国议员周一提出一项议案，旨在进一步监督美国联邦储备委员会(美联储/FED)的行动。

根据路透获得的备忘录，密歇根州共和党议员Bill Huizenga和新泽西州共和党议员Scott Garrett提出了H.R. 5018，即美联储责任与透明度议案。

议案要求美联储在采取新规定时进行成本效益分析，并要求美联储在对银行业和国际监管进行压力测试时保持透明度。此外备忘录显示，议案还要求美联储披露高薪雇员的工资。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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