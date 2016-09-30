美国疾控中心建议孕妇避免前往东南亚11国 以免感染寨卡

路透9月29日 - 美国卫生官员周四建议，若无必要，怀孕女性勿前往东南亚11国旅游，以避免感染寨卡病毒风险；寨卡病毒会造成严重的新生儿先天缺陷。

美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)最新点名的国家包括文莱、缅甸、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、马尔代夫、菲律宾、泰国、东帝汶及越南。

CDC表示，对上述国家所发出的旅游警示层级，还不到巴西及新加坡等寨卡受创国家那么高，但若这些国家的病例数高到疫情爆发水准，则将考虑发出旅游警示。

主要通过蚊子传染的寨卡病毒去年在巴西首度获得确认，并已在全球扩散。CDC目前建议怀孕女性避免前往的国家及地区接近60个，因为这些地方的寨卡病毒积极扩散。

和对中南美洲及加勒比海地区造成重创的寨卡疫情不同的是，东南亚的寨卡病毒已经存在多年。CDC在声明稿中指出，寨卡病毒在东南亚国家被视为是地方性疾病，居住当地的许多人可能已经有免疫能力。

CDC表示，该地区近期回报的案例数字有些变化，虽然风险程度尚不明朗，但怀孕期间感染寨卡病毒会导致严重的新生儿缺陷，包括小头症及其他严重的脑部畸形。(完)