美国疾控中心建议孕妇避免前往东南亚11国 以免感染寨卡

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透9月29日 - 美国卫生官员周四建议，若无必要，怀孕女性勿前往东南亚11国旅游，以避免感染寨卡病毒风险；寨卡病毒会造成严重的新生儿先天缺陷。
美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)最新点名的国家包括文莱、缅甸、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、马尔代夫、菲律宾、泰国、东帝汶及越南。
CDC表示，对上述国家所发出的旅游警示层级，还不到巴西及新加坡等寨卡受创国家那么高，但若这些国家的病例数高到疫情爆发水准，则将考虑发出旅游警示。
主要通过蚊子传染的寨卡病毒去年在巴西首度获得确认，并已在全球扩散。CDC目前建议怀孕女性避免前往的国家及地区接近60个，因为这些地方的寨卡病毒积极扩散。
和对中南美洲及加勒比海地区造成重创的寨卡疫情不同的是，东南亚的寨卡病毒已经存在多年。CDC在声明稿中指出，寨卡病毒在东南亚国家被视为是地方性疾病，居住当地的许多人可能已经有免疫能力。
CDC表示，该地区近期回报的案例数字有些变化，虽然风险程度尚不明朗，但怀孕期间感染寨卡病毒会导致严重的新生儿缺陷，包括小头症及其他严重的脑部畸形。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。