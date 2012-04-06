美官员称美欧考虑全面启动自贸谈判

* 美国-欧盟经济联系已为世界最大

* 领袖呼吁出笼就业和经济增长促进计划

* 商业团体希望5月G8峰会产生政治面的推动力量

记者 Doug Palmer

路透华盛顿4月5日电---美国贸易副代表Miriam Sapiro表示,美国和欧盟正在严肃考虑启动覆盖所有行业的自由贸易协议谈判,包括双方历来存在贸易摩擦的农业.

"全面协议显然是要考虑的重要选项.这也是我们正在非常密切关注的事宜,"Sapiro对路透说.

美国和欧盟27国之间已经拥有世界规模最大的经济联系.2011年欧美双边贸易额约为6,400亿美元,欧美企业双边投资总额为2.7万亿美元左右.

但面临数年经济增长缓慢的前景,以及在中国、巴西和印度等国快速增长的情况下,美国与欧盟领袖於去年11月成立一个以美国贸易代表柯克和欧盟贸易执委卡瑞德古特牵头的高层工作小组,探讨双方如何加强经济联系以创造就业.

按要求,柯克和卡瑞德古特将於6月底前提交初步报告,并于年底前给出最终建议.

欧美的企业集团联盟急欲更快开始运作.

他们呼吁美国总统奥巴马及欧盟各国总统、欧洲理事会主席范龙佩和欧盟执委会主席巴罗索,"承诺在今年加速就横跨大西洋的贸易、投资及监管展开全面协商."

包括美国商会及BusinessEurope在内的企业组织,敦促奥巴马於5月19-20日在大卫营主持八国集团(G8)会议时发表上述声明.

尽管Sapiro指称美国和欧盟在就业和成长倡议方面的谈判进展相当顺利,但她仍不愿表明领导人会否在G8会议中作出政治上的承诺.

"我们会看到时候的进展如何.我猜想大家会很愿意进行这项工作,并评估我们所处的阶段,"Sapiro周三受访时指出.

她表示,如果双方未同意就全面性的方案展开谈判,他们仍然可望处理范围较小的议题,以降低贸易障碍.

"挑战在於我们希望野心勃勃,但我们也希望能够很实际,"Sapiro指称.

在此同时,美国农业组织担忧未来美国-欧盟贸易协定可能不会包括农业在内;该组织长久以来均抱怨进入欧盟市场面临重重的阻碍.

**农业贸易**

美国40个大型农场集团组成的联盟已敦促白宫在与欧盟的谈判中秉持"单一承诺(single undertaking)"的立场,这意味着在摆到桌面上的每个问题都得到解决前不会达成最终的协议.

他们在上月致奥巴马政府的一封信中,驳斥了一些企业团体提出的主张,即与欧盟达成农业方面的协定将非常艰难,有可能损害达成更广泛贸易协议的期望.

"当然,双方在农业议题上都存在敏感地带,"农场集团承认.

Sapiro表示,奥巴马当局亦认同,农业必须是美国与欧盟达成任何全面协议的一部分.

"农业是美国的关键部门...我们不想让与欧盟谈判的雄心小於我们曾与其他夥伴(达成的自贸协定),"Sapiro指出,称美国的自贸协定通常涵盖农业领域.(完)

--编译 艾茂林/龚芳/肖群英;审校 徐文焰

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