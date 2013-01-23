美国贸易代表柯克2月底将辞职

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透华盛顿1月22日 - 美国贸易代表柯克周二表示将于2月底辞职.他担任美国贸易代表期间,正值全球经济饱受危机折磨,令旨在开放新市场的贸易谈判挑战重重.
外界认为白宫国际经济事务顾问Mike Froman是接替柯克的头号人选,不过美国尚未宣布继任者.
其他可能的继任人选包括:美国贸易代表办公室(USTR)副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis),美国驻世界贸易组织(WTO)大使Michael Punke,以及美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard).(完)
(编译 杜明霞; 审校 程琳)
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