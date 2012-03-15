综述：油价推高美国2月进口物价

资料图片 地中海船运公司（MSC）的货轮停泊在新奥尔良港口，等待装卸消费品。摄影：路透/Sean Gardner

* 2月进口物价较前月上升0.4%

* 食品价格创三年来最大跌幅

* 第四季经常帐赤字大幅走阔

路透华盛顿3月14日电---美国2月进口物价上升,因石油成本大涨,但有关输入型通胀压力的其他迹象不多,且食品价格创三年来最大跌幅.

劳工部表示,2月进口物价较前月上升0.4%,1月下修为持平.1月进口物价前值为较前月上升0.3%.

扣除石油後,上月进口物价下降0.2%,表明其他方面并无通胀压力.

"由於汽油和石油价格走高,通胀将上扬,但整体而言,若是看看基本核心通胀,其应保持相对温和,"IHS Global Insight的美国分析师Gregory Daco称.

与上年同期相比,2月进口物价上涨5.5%--为2010年12月以来最小涨幅,且小於1月的同比增幅6.9%.

就在数据公布之前一天,美联储表示,石油和汽油价格近期大幅上扬只会暂时推高通胀.

但一些经济学家并不认同美联储的观点.他们担心央行的宽松货币政策立场导致通胀率突破2%的央行目标.

以美联储乐于采用的指标来衡量,1月消费者物价同比上升2.7%.

"进口物价的年涨幅在春季之初可能进一步回落,一些美联储官员或许会将这些数据当成通胀压力减轻的证据."RDQ Economics驻纽约的首席经济学家John Ryding说.

"就我们而言,我们认为通胀率不会降至美联储对2012年的预估水平,鉴於货币政策仍严重偏于宽松立场,我们依然担心中期通胀前景."

根据路透调查,周四公布的数据料显示,能源价格将推动上月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%,涨幅相对较大;周五将公布的消费者物价指数(CPI)料较前月上涨0.4%.

欲浏览抵押贷款申请相关图表,请点击:(link.reuters.com/wah44s)

欲浏览进口和出口物价相关图表,请点击:(link.reuters.com/cyb27s)

**石油价格飙涨**

上月进口石油价格较前月攀升1.8%,1月为上升0.3%.2月进口食品价格下降3.0%,创2009年2月以来最大跌幅,抹掉了1月2.3%的涨幅.

劳工部亦表示,上月出口物价较前月上涨0.4%,创五个月来最大涨幅.

商务部公布的另一项报告显示,美国第四季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比升至3.24%,第三季该比例为2.84%.

经常帐赤字上升反映出进口上升,出口下滑,且投资收益的盈余减少.

IHS Global Insight的Daco指出,美国的收入盈余势必被逐步侵蚀,因为需要填补巨大的贸易逆差和联邦赤字.

他说,与此同时,商品和服务贸易逆差将会扩大.

"国内经济活动将逐步加快,并增加从海外进口;而油价上涨也令石油进口额提高.同时,欧洲经济低迷和新兴市场增长降温将会压制出口."他说.

第三份报告显示,上周美国购房需求连续第三周增加,尽管再融资申请下降,并拖累抵押贷款活动整体表现.

分析师认为,房屋市场今年可望不再拖累经济,虽然房屋销售和建筑活动依然处於较低水准.(完)

--编译 王翔琼/郑茵/徐文焰;审校 张涛/王丽鑫

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