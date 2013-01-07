美国决定对中国和奥地利的食品添加剂征收初步关税

德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴
路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。
路透华盛顿1月4日 - 美国商务部周五称,初步决定对进口自中国和奥地利的食品添加剂和增稠剂原料征收最高154%的初步关税,以抵消这些商品不公平的低价.
此项裁决是亚特兰大家族企业CP Kelco的胜利.该公司去年请求对进口自中国和奥地利的黄原胶征收反倾销税.商务部初步决定对进口自奥地利的该种商品征收17.18%的关税,对进口自中国的该种商品征收21.69-154.07%的关税.
商务部将在5月公布最终税率决定.(完)
(编译 侯向明; 审校 高琦)
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