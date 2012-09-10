美国财政部宣布减持180亿美元AIG股票 持股比例降至20%

* AIG将回购最多50亿美元股票

* 减持股票可能促使AIG受到美联储的监管

路透纽约9月9日电---美国财政部宣布,将出售所持世界最大保险商--美国国际集团(AIG)(AIG.N)的大部分股票,使得美国政府自四年前对AIG施以援手以来,首次变成少数股东.

尽管外界普遍预期财政部会在本月出售AIG的股票,但售股规模高达180亿美元仍出乎意料,此举将导致政府对AIG的持股比例从目前的53%下降至20%左右.

周日宣布的售股行动将给AIG带来很多改变,目前最重要的变化是,由於AIG旗下有一家小银行,其将作为储蓄和贷款控股公司而受到美国联邦储备委员会(美联储,FED)的监管.但财政部也将不能掌控後续售股的条款.

AIG表示,将回购最多50亿美元财政部出售的股票.AIG上周抛售了部分友邦保险(1299.HK)股票,为回购自身股票筹集资金.

一些关注AIG的分析师表示对该公司没有回购更多股票感到失望,不过他们也揣测美国政府最终售股将远低於其已宣布的规模.

巴克莱资本在周五发表的研究报告中称,若美国政府没有在11月大选前出清AIG股票,投资者可能感到失望.

**政治因素在发挥作用?**

此乃财政部迄今为止最大规模减持AIG股票的行动,适逢美国总统奥巴马谋求竞选连任,而他一直需要辩解为何支持在金融危机期间动用纳税人的资金救助一些企业.

奥巴马当局在金融危机期间实施的纾困计划在政治上不得人心,迄今仍有300多家小银行尚未偿还纳税人的资金.

美国财政部坚决否认急於在总统大选前退出AIG,即便抛售AIG股票屡次获利丰厚,给金融危机时期实施的救助计划增光添彩.

**未来将进一步减持**

财政部所持AIG股票的盈亏平衡点为28.72美元,该股周五收报33.99美元,美国政府此番售股有望大赚一笔,就像此前四次减持一样.

若财政部打算按AIG周五收盘价抛售价值180亿美元的股票,将出售约5.29亿股.

财政部称,还将授予多家承销商为期30天的选择权,以额外购买最多27亿美元AIG普通股来满足超额配售需求.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻/张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。