《SAFT专栏》最让人捉摸不透的关键指标：10年期美国公债收益率

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王洋/吴云凌

路透12月22日电---这是全球最为重要的单一指标,与此同时,它或许从来都没有像今天这样难以理解,更不用说是要预测了.

在即将创下连续30年的牛市之际,美国10年期公债收益率周三达到令人瞠目结舌的1.97%的低点.10年期公债收益率一直是全球金融体系的重心基石,它不仅是衡量经济前景和风险偏好的指标,而且还是衡量其它各类风险的标尺.

这至少是我们以往对它的看法,但2011年发生诸多事件却活生生的向我们表明,你可以从美债收益率看到一切讯息,但同时也什麽都看不出来.

正因如此,或许我们可以仅此一次谅解债市天王葛罗斯犯下的错.今年稍早,他曾大举押注,当美联储6月结束其债券购买计划之後,美国公债将会遭遇打击,结果他错失了美债涨势.

尽管少了葛罗斯的支持,所有美债仍然创下亮丽的一年,整体报酬率将近10%,长债达到23%.

表面上看理由是明摆着的:那就是欧洲.尽管美国同样债务负担沉重、政治层面无法合心齐力、并且饱受经济增长低迷的困扰,但世人对於美国公债的信心还是确保了大量资金流入提供支撑.

这是因为,信心这个东西是一个相对的概念,而相比于面临单一货币制度土崩瓦解风险的欧洲,美国看起来还不错.换句话说,投资者愿意持有美国公债,是因为其它所有的资产看起来风险都太高,即使现在美国公债本身也蕴含着违约风险.

因此,虽然今年夏季美国国会拿不出一个称得上减债计划的协议,并进而导致美国丢掉AAA的主权信用评级,但美国公债仍能取得不错的表现.

大家原本以为政治失能和信用度下滑会让一个国家的公债直线下滑,但结果却不是如此.

首先,美国公债无风险这种观念的破灭,只会让投资者无所适从,不知该如何衡量风险.

这让他们更加渴求安全资产.在这个越来越凶险的世界上,只要美国是最安全的,投资者就会涌向美国公债.

再者,市场到目前为止一直认为政治混乱既是暂时性的,又会拖累经济增长.市场的猜测是,美国会解决其债务问题,但必须等到2012年大选之後.这种共识在明年会很有可能会受到打击,届时或成为美债面临的一个风险根源.

同样,目前为止美国财政混战的结果一直是不利於经济的.看看延长失业救助和工薪税减免这两项可能期满的政策吧,如果期满没有获得延长,明年让国内生产总值(GDP)增幅减少高达0.5%.

**中国,欧洲,风险**

中国经济和对外经济政策是2012年的又一个不确定因素.中国通过大规模购买美国公债来压低本币汇率的重商主义政策其实告诉我们,多年来我们并不知道公债的收益率水准究竟意味着什麽.它不是市场预期的加总,而是为中国出口商牟利的操纵工具.

就像M&G Investments债券经理Mike Riddell所指出的,美国公债收益率与中国股票价格高度相关,中国股价上涨时,美债收益率就会下跌.

内容参见(here)

如果中国自身步入欧元诱发的经济放慢,或许将结束这种本末倒置的局面,而这可能会加速美债的下跌,并损及全球经济.

支持美债持续牛市的最有力论据是资产负债表缩水的基本力量,即所有人在同一时间都想偿还债务.这对楼市有害,对经济增长不利,还会产生通缩风险.

美国公债在2012年的前途最终要仰赖欧洲.美国联邦储备理事会(美联储,FED)一直都很小心地将欧洲列为一项风险,欧元区若崩溃,会轻易招致美联储的新一轮量化宽松.

欧洲如果倒霉,美债就会走运,但只能维持到投资者还相信央行能够影响事件.

虽然美联储的又一轮债券购买行动会在起初支持公债,但其中期影响却好坏不一.量化宽松将推高食品和能源价格,进而侵蚀收益率已处於低位的美债价值.

最後我们回到葛罗斯失败的押注上,或许他只是押得太早.新一轮量化宽松将推低美元并推升通胀,而这可能会促使投资者转向别处寻求安全和保障.(完)

--译文审校 蔡美珍

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