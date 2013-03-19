版本:
中国
时事要闻 | 2013年 3月 19日 星期二 10:53 BJT

美国新财长访华 将与习近平会晤

路透北京3月19日 - 美国财长雅各布·卢（Jacob J. Lew）周二将与中国国家主席习近平会面，网络攻击、人民币汇率和市场准入将是重要议题。

这是习近平当选主席以来首次会见外国高官，也是雅各布·卢上任后首次重要出访，表明中美关系的重要性。

中国国务院总理李克强周日提出与美国建立新型大国关系，呼吁停止两国间围绕网络攻击的纷争。

雅各布·卢计划向中国官员施压，要求停止针对美国的网络攻击；而中国则称中国是美国网络攻击的目标。

李克强表示要实现长期经济稳定需要进行改革，而雅各布·卢也将敦促中国加快经济改革。

雅各布·卢还希望中国允许人民币兑美元加快升值、采取措施放宽对美国商品的市场准入、并加大知识产权保护力度。

周二晚些时候，雅各布·卢将与中国发改委主任徐绍史会面。他此行还将与中国新任财政部长楼继伟会面。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐