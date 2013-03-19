美国新财长访华 将与习近平会晤

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京3月19日 - 美国财长雅各布·卢（Jacob J. Lew）周二将与中国国家主席习近平会面，网络攻击、人民币汇率和市场准入将是重要议题。
这是习近平当选主席以来首次会见外国高官，也是雅各布·卢上任后首次重要出访，表明中美关系的重要性。
中国国务院总理李克强周日提出与美国建立新型大国关系，呼吁停止两国间围绕网络攻击的纷争。
雅各布·卢计划向中国官员施压，要求停止针对美国的网络攻击；而中国则称中国是美国网络攻击的目标。
李克强表示要实现长期经济稳定需要进行改革，而雅各布·卢也将敦促中国加快经济改革。
雅各布·卢还希望中国允许人民币兑美元加快升值、采取措施放宽对美国商品的市场准入、并加大知识产权保护力度。
周二晚些时候，雅各布·卢将与中国发改委主任徐绍史会面。他此行还将与中国新任财政部长楼继伟会面。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。