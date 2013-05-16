美财政部宣布紧急措施应对债务上限

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透华盛顿5月15日 - 美国暂时解除举债上限的措施将于本周末到期，美国财政部周三宣布首波紧急资金措施，以让政府能够继续履行偿付义务。
为了避免用尽举债空间，财政部称将自周五中午起暂停发行各州及地方政府系列债(SLGS)。
SLGS为低利率财政部债券，各州及地方政府可将发行市政债券的收益投资于此类债券。过去20年来曾经八度暂停发行SLGS债券以避免触及举债上限，最近一次是在去年12月。
紧急资金措施将可让政府及国会争取到更多时间就提高举债上限进行协商。但到最后如继续陷入僵局，则恐将引发债务违约，从而震撼全球金融市场。
通常情况下，紧急资金措施将可让财政部有多约两个月时间才会无法履行偿付义务。不过税收意外强劲，加上抵押贷款金融机构房利美FNMA.OB及房贷美FMCC.OB大举偿还纾困资金，应可让财政部争取到更多时间。
美国财政部长杰克卢曾表示，政府至少在9月初之前都可履行偿付义务。
许多民间预估者认为可以拖到10月，而跨党派的国会预算办公室估计最晚可以拖到11月。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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