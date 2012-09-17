美财政部排斥通用汽车官股出售计划--华尔街日报

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透9月17日电---华尔街日报周一引述知情人士报导称,美国财政部不愿出售在通用汽车(GM.N)的持股,因为如果现在售股,将蒙受巨大投资损失.
报导引述不具名的知情人士称,今年稍早通用汽车向财政部官员提出一项计划,欲从美国政府持有的约5亿股通用汽车股票中买回2亿股.
华尔街日报称,根据这项计划,财政部将透过一次公开释股将剩余持股卖出.
但报导引述知情人士称,以当前价格,财政部对通用汽车的提议不感兴趣,目前并不急於出售持股.财政部在通用汽车持股比例为26.5%.
报导称,以通用汽车周五股价24.14美元计算,如果美国政府出售所有持股,在通用汽车纾困案上将损失约150亿美元.
报导称,通用汽车股价必须达到每股53美元,美国政府才能损益两平,但财政部官员会考虑在30美元以上卖股.
"财政部会像其他股东一样对他们在公司的持股作出自己决定,"通用汽车发言人向华尔街日报表示."我们的工作是生产优良汽车及交出稳健获利."
无法立即取得通用汽车及财政部评论.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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